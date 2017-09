Você está lendo um tópico

Televisão

Confira algumas vinhetas da nova rede de tv ZTV

Rafa! em 16 Set 2017 - 18:14



Rafa!





















Outras vinhetas no site: A emissora tem estreia prevista para o mês que vem em SP e, possivelmente, em algumas outras cidades do país.Outras vinhetas no site: http://nucleoztv.com/z-news



Walace Minas em 16 Set 2017 - 18:22



Walace Minas

Parece ser boa a programação, vamos vê se as igrejas não vão tomar conta, já devem ser de olho.





Rafa! em 16 Set 2017 - 18:29



Rafa!

Walace Minas escreveu Parece ser boa a programação, vamos vê se as igrejas não vão tomar conta, já devem ser de olho.

Vamos torcer mesmo, pois está difícil estrear emissora boa no país.





mauro_directv em 16 Set 2017 - 18:40



mauro_directv

Bem retrô. Legal.

















