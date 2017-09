Morre o jornalista Marcele Rezende aos 65 anos

Morreu neste sábado, dia 16 de setembro, às 17h45, o jornalista e apresentador Marcelo Rezende , aos 65 anos. A informação foi divulgada em comunicado de imprensa pelo Hospital Moriah, de São Paulo.



O apresentador do programa "Cidade Alerta" revelou em maio deste ano que havia sido diagnosticado com um agressivo câncer no pâncreas. Algumas semanas depois do anúncio, o jornalista da Record TV abriu mão do tratamento convencional e buscou alternativas menos agressivas.



Experiente, o profissional possui mais de 40 anos de trabalho, passando por importantes programas na Globo e Record.