Morre jornalista Marcelo Rezende aos 65 anos, vítima de câncer

Rafa! em 16 Set 2017 - 20:37



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2166 | São Paulo - SP

Morre jornalista Marcelo Rezende aos 65 anos, vítima de câncer



O jornalista Marcelo Rezende morreu, neste sábado (16/9), aos 65 anos. O autor do bordão “Corta para Mim” lutava contra câncer no fígado e no pâncreas. Desde a última terça-feira (12), ele estava internado no hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo.







Marcelo Rezende construiu carreira na televisão em programas policiais. Antes de morrer, o jornalista comandava o “Cidade Alerta”, da rede Record. A atração mostrava crimes e ações das forças de segurança.

O apresentador, que deixa cinco filhos, também passou pela Globo, onde comandou o “Linha Direta”. Na RedeTV! esteve à frente do telejornal “RedeTV! News”.



mauro_directv em 16 Set 2017 - 21:00



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2558 | Foz do Iguaçu - PR

Não gostava dele, mas uma morte por câncer é sempre mais triste.

















