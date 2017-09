Embate entre fé e ateísmo marca estreia nos cinemas desta semana

Uma das grandes estreias desta semana dos cinemas é o drama " Em defesa de Cristo ".



O longa chegou às principais salas do país nesta quinta-feira, dia 14 de setembro.



Um jornalista investigativo e ateu convícto se propõe a refutar a existência de Deus depois que sua esposa se torna cristã.











Outra estreia da semana é o longa " Duas Irenes ". Uma menina de 13 anos de uma família tradicional do interior descobre que seu pai tem uma filha de outra mulher, com a mesma idade e o mesmo nome dela, Irene. Agora, a filha do meio se sente num lugar de rejeição e começa a tentar descobrir quem ela é e quem quer ser. Ela começa a perceber como se dão as relações sociais e vai entendendo que o universo adulto é feito também de segredos e mentiras.











John Cho está no drama " Columbus ". Casey vive com sua mãe em uma cidade pouco conhecida e assombrada pela promessa de modernismo. Jin, um visitante do outro lado do mundo, visita seu pai que está quase falecendo. Sobrecarregados pelo peso do futuro, eles encontram refúgio um no outro e na arquitetura que os rodeia.











Na lista de produções nacionais está o documentário " A Gente ". Por sete anos, Aly Muritiba trabalhou em uma prisão, onde fez parte da Equipe Alfa. Após estudar cinema e dirigir alguns curtas, o diretor volta ao seu antigo trabalho para reencontrar colegas e realizar um filme.











Quem busca produções menos conhecidas pode se deliciar com a produção da Hungria " Glory ". Um trabalhador ferroviário ganha um relógio de pulso como recompensa de alguns milhões que encontrou nos trilhos do trem. Enquanto isso, seu antigo relógio de pulso é perdido e começa sua luta desesperada para recuperar seu relógio de estimação, assim como sua dignidade.











Lima Duarte é um dos destaques do longa nacional " Deserto ". Um grupo de artistas embarca em uma viagem apresentando um espetáculo por todo o sertão brasileiro. Mas, cansada da vida de nômade, a trupe decide se instalar em uma pequena cidade abandonada, e ali fundar a sua própria comunidade.











Para a garotada estreia a animação " O que será de nozes 2 ". Surly e seus amigos tentam impedir o prefeito da cidade de Oakton de transformar o lar onde moram num parque de diversões.











O terror " Amityville - O despertar " finalmente chegou às telonas. Jornalista vai a Amityville para desvendar os mistérios que acontecem no local desde 1976. Acompanhada de outros jornalistas e de religiosos, observa que os fenômenos continuam acontecendo nos dias atuais.











Fechando a semana tem Tom Cruise em "Feito na América". Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas para o mítico cartel de Medellín e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.