Oficial: lista de equipamentos Motorola que receberão o Android Oreo

Fonte:



Todos sabemos que a Motorola é muito conhecida por normalmente ser rápida a atualizar os seus dispositivo para o sistema operativo mais recente, e habitualmente são os seus dispositivos uns dos primeiros a receber as últimas atualizações do Android, logo a seguir aos dispositivos do Google Nexus, Pixel e Android One.



Agora que a Google lançou a nova versão do Android, o Android 8.0 Oreo, iniciou o processo de espera do começo das atualizações. A Motorola atualizou a sua página de suporte de software com a lista de dispositivos que receberão oficialmente a atualização, e esta lista inclui os dispositivos que foram lançados pela empresa nos últimos tempos, bem como também inclui alguns dispositivos que são um pouco mais antigos.



No entanto, o Moto G4 Plus não foi incluído nesta lista pela empresa, mesmo que o smartphone tenha sido lançado no ano passado. Aqui está a lista completa de dispositivos Motorola que vão receber a atualização oficial do Android 8.0 Oreo



moto z

moto z Droid

moto z Force Droid

moto z Play

moto z Play Droid

moto z2 Play

moto z2 Force Edition

moto x4

moto g5

moto g5 Plus

moto g5S

moto g5S Plus



