Novembro: HBO traz novos filmes dos Smurfs e "Anjos da Noite"

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para novembro. Entre os destaques do mês estão a animação "Os Smurfs e A Vila Perdida" , a aventura "Anjos da Noite: Guerras de Sangue" , o policial "Dois Caras Legais" e o drama "Raça" .



No terceiro filme dos Smurfs no cinema, "Os Smurfs e A Vila Perdida" , Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos. O infantil estreia dia 25 de novembro , às 22h.



Kate Beckinsale, está de volta em "Anjos da Noite: Guerras de Sangue" (dia 11 de novembro , às 22h). Selene é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens sanguinários e a facção de vampiros que a traiu. Quando um novo levante parece tomar forma, ela irá utilizar sua influência e relacionamento com ambas as partes para negociar um cessar fogo.



Ryan Gosling e Russell Crowe estrelam " Dois Caras Legais" (dia 04 de novembro , às 22h). A filha de uma funcionária do Departamento de Justiça é sequestrada. Sua mãe contrata o detetive Healy para investigar o caso. Ao lado do desajeitado oficial March, eles descobrem uma perigosa conspiração ligada à morte de uma estrela pornô. Já o drama "Raça" (dia 18 de novembro , às 22h) conta a história de Jesse Owens, atleta americano que superou o racismo e não só participou dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, em pleno regime nazista, como conquistou quatro medalhas de ouro.



