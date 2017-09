Capa das principais Revistas do Brasil deste fim de semana

As capas da "Veja" e da "Isto É" estão mais imparciais, já a da "Época" mira somente na quadrilha do PMDB. A Globo está ascendendo duas velas, uma pra Deus e outra para o Diabo. quer passar a impressão de ser imparcial; ora ataca a esquerda, ora ataca a centro esquerda. Eu acho que tem que falar de todo mundo por igual. Percebe-se claramente que há um jogo de manipulação nos veículos do Grupo Globo, para mascarar a sua posição diante dos fatos, e também para se justificar. Ela não é neutra, nunca foi e nunca será.



Depois que o psicopata do Lula ameaçou acabar com a Globo, como uma mágica digna do mundo de Potter ela mudou rapidamente o foco nas reportagens, deixando o Lula de lado e bombardeando o Temer. Nenhum desses políticos são santos, mas a Globo é uma desgraça de empresa. aprendeu a mascarar suas reais intenções porque sabe que tem muita gente que a odeia. é por este motivo que não assisto seu jornalismo fajuto, nem lhe dou credibilidade. e pensar que o governo antigo do PT salvou a globo da falência não tem muito tempo....