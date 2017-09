Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Reviravolta no Brasil complica JBS nos Estados Unidos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 80 visitas.





Larry.Tate em 17 Set 2017 - 10:51



anos | Out 2007 | Mensagens: 2242 | São Paulo - SP



O empresário Joesley Batista, da JBS, no aeroporto de Brasília (DF)





MARIO CESAR CARVALHO

DE SÃO PAULO



17/09/2017 02h00



A agonia não é só no Brasil.



A JBS começa a enfrentar percalços nos Estados Unidos por causa da suspeita de que o ex-procurador Marcello Miller possa ter trabalhado como agente duplo, atuando no acordo para a empresa enquanto estava na Procuradoria-Geral da República.



A suspeita travou as negociações de um acordo com o Departamento de Justiça, segundo a Folha apurou.



O caso da suspeita é considerado extremamente grave pelas autoridades americanas porque Miller era o interlocutor do Ministério Público Federal com os americanos.



A partir da revelação da hipótese de que fazia jogo duplo, os americanos colocaram em xeque a negociação.



O acordo é considerado vital para a sobrevivência da JBS por causa das pesadas multas que os americanos impõem a empresas corruptas.



A JBS retira do exterior 87% de sua receita de operações. Os EUA, onde tem 56 fábricas e é dona de marcas tradicionais como a Swift, respondem por 51% da receita total.



Há um agravante: como a JBS tem fábricas nos EUA, as propinas pagas no Brasil são uma violação da lei americana que proíbe empresas de lá de pagar suborno no exterior.



Sem o acordo nos EUA, o cenário mais provável é que os irmãos Joesley e Wesley Batista, sócios que controlam o negócio, sejam afastados da empresa, segundo cinco especialistas ouvidos pela Folha.



NOVOS ADVOGADOS



A JBS já fez uma tentativa para retomar as negociações: trocou o escritório que dialogava com o Departamento de Justiça, o Baker McKenzie, por um outro que só atuava com normas éticas, o White & Case.



O Baker McKenzie é ligado ao escritório que Miller trabalhou no Brasil quando deixou a Procuradoria, o Trench Rossi Watanabe.



O Trench demitiu Milller em julho, quando se tornou pública a suspeita sobre o ex-procurador. Ele nega ter praticado irregularidades.



"Os EUA jamais fecham acordo com um advogado sob suspeita", diz afirma Sylvia Urquiza, especializada em "compliance", termo que designa regras anticorrupção.



Para ela, o Departamento de Justiça exige que os advogados tenham uma ética irretocável porque eles serão os responsáveis pela autoinvestigação que a empresa fará.



Com a prisão de Joesley e Wesley e a rescisão do contrato de delação, as perspectivas para a JBS são as piores possíveis no Brasil e nos EUA, de acordo com especialistas.



A JBS fez dois tipos de acordo com as autoridades brasileiras: de delação, para livrar as pessoas físicas da prisão, e de leniência, no qual a empresa pagou uma multa de R$ 10,3 bilhões para se livrar de todas as punições.



O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, rescindiu o acordo de delação porque os Batistas teriam mentido e omitido crimes. O acordo de leniência, por sua vez, foi parcialmente suspenso pela Justiça de Brasília.

Com a rescisão, as provas apresentadas pelos delatores ainda podem ser usadas.



Se ficar provado que Miller orientou Joesley a gravar o presidente Michel Temer, o acordo poderá ser anulado junto com as provas.



Os cinco especialistas ouvidos pela Folha dizem crer que o acordo de leniência será anulado, o que geraria um caos jurídico e econômico para a JBS.



Se esse cenário se confirmar, o acordo com os EUA se tornará ainda mais distante, de acordo com Sylvia Urquiza.



A norma americana determina que as empresas façam acordos em seu país de origem ao mesmo tempo em que acertam seus tratos nos EUA, como ocorreu com a Odebrecht. Era o que a JBS tentava até eclodir o episódio Miller.



Sebastião Tojal, professor do curso de direito da USP e que atuou nos acordos de leniência da Andrade Gutierrez e UTC, diz que a confusão dos acordos da JBS traz perspectivas muito ruins para o instrumento da delação.



"Os acordos de delação e de leniência vão diminuir, o que é um pecado porque as empresas precisam ser salvas para preservar empregos. Fora que os acordos trouxeram ganhos investigatórios muito grande."



Um advogado que já atuou em acordos no Brasil e nos EUA afirma que a JBS cometeu pecados capitais em série para os padrões morais dos americanos: mentiu, omitiu e manipulou o mercado de ações.



Segundo esse padrão, é aceitável fazer um acordo com um gângster arrependido, mas não com um mentiroso.



OUTRO LADO



A JBS não quis se pronunciar sobre os percalços que enfrenta para fechar acordo nos EUA. A confidencialidade é uma das cláusulas que o Departamento de Justiça impõe às empresas que negociam tratos após confessarem práticas corruptas.



O ex-procurador Marcello Miller também não quis se manifestar.



Em ocasiões anteriores, ele disse que jamais atuou como procurador e advogado da JBS ao mesmo tempo. Também afirmou que jamais instrui o empresário Joesley Batista a gravar conversas com o presidente Michel Temer.



A Folha procurou a assessoria de comunicação do escritório Baker McKenzie em Nova York, mas não houve resposta às questões enviadas pela reportagem.



Segundo o ex-procurador, as menções ao seu nome em gravações de Joesley Batista são "fantasiosas".



O escritório Trench Rossi Watanabe diz que está colaborando com a Justiça brasileira.



Em nota, a banca diz que "conduziu apuração interna, e documentos coletados foram entregues pelo escritório à Procuradoria-Geral da República, em um sinal da disposição demonstrada desde o primeiro momento em contribuir para o esclarecimento dos fatos".



Segundo o escritório, "os contratos de todos os profissionais envolvidos nas investigações foram encerrados".



Ainda de acordo com a banca, "Trench Rossi Watanabe reafirma que seguirá à disposição das autoridades competentes, sempre respeitando os princípios éticos e de transparência que pautaram seus mais de 50 anos de trajetória no mercado jurídico brasileiro".



O Trench Rossi Watanabe não quis responder por que pagou uma passagem aérea para Marcelo Miller viajar entre o Rio de Janeiro e São Paulo em fevereiro deste ano, quando ele ainda era procurador da República.



O código de ética do escritório, que segue padrões dos Estados Unidos, proíbe o pagamento de passagens a funcionário público. Essa prática pode configurar o crime de corrupção.



http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/19...ados-unidos.shtml O empresário Joesley Batista, da JBS, no aeroporto de Brasília (DF)A agonia não é só no Brasil.A JBS começa a enfrentar percalços nos Estados Unidos por causa da suspeita de que o ex-procurador Marcello Miller possa ter trabalhado como agente duplo, atuando no acordo para a empresa enquanto estava na Procuradoria-Geral da República.A suspeita travou as negociações de um acordo com o Departamento de Justiça, segundo a Folha apurou.O caso da suspeita é considerado extremamente grave pelas autoridades americanas porque Miller era o interlocutor do Ministério Público Federal com os americanos.A partir da revelação da hipótese de que fazia jogo duplo, os americanos colocaram em xeque a negociação.O acordo é considerado vital para a sobrevivência da JBS por causa das pesadas multas que os americanos impõem a empresas corruptas.A JBS retira do exterior 87% de sua receita de operações. Os EUA, onde tem 56 fábricas e é dona de marcas tradicionais como a Swift, respondem por 51% da receita total.Há um agravante: como a JBS tem fábricas nos EUA, as propinas pagas no Brasil são uma violação da lei americana que proíbe empresas de lá de pagar suborno no exterior.Sem o acordo nos EUA, o cenário mais provável é que os irmãos Joesley e Wesley Batista, sócios que controlam o negócio, sejam afastados da empresa, segundo cinco especialistas ouvidos pela Folha.A JBS já fez uma tentativa para retomar as negociações: trocou o escritório que dialogava com o Departamento de Justiça, o Baker McKenzie, por um outro que só atuava com normas éticas, o White & Case.O Baker McKenzie é ligado ao escritório que Miller trabalhou no Brasil quando deixou a Procuradoria, o Trench Rossi Watanabe.O Trench demitiu Milller em julho, quando se tornou pública a suspeita sobre o ex-procurador. Ele nega ter praticado irregularidades."Os EUA jamais fecham acordo com um advogado sob suspeita", diz afirma Sylvia Urquiza, especializada em "compliance", termo que designa regras anticorrupção.Para ela, o Departamento de Justiça exige que os advogados tenham uma ética irretocável porque eles serão os responsáveis pela autoinvestigação que a empresa fará.Com a prisão de Joesley e Wesley e a rescisão do contrato de delação, as perspectivas para a JBS são as piores possíveis no Brasil e nos EUA, de acordo com especialistas.A JBS fez dois tipos de acordo com as autoridades brasileiras: de delação, para livrar as pessoas físicas da prisão, e de leniência, no qual a empresa pagou uma multa de R$ 10,3 bilhões para se livrar de todas as punições.O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, rescindiu o acordo de delação porque os Batistas teriam mentido e omitido crimes. O acordo de leniência, por sua vez, foi parcialmente suspenso pela Justiça de Brasília.Com a rescisão, as provas apresentadas pelos delatores ainda podem ser usadas.Se ficar provado que Miller orientou Joesley a gravar o presidente Michel Temer, o acordo poderá ser anulado junto com as provas.Os cinco especialistas ouvidos pela Folha dizem crer que o acordo de leniência será anulado, o que geraria um caos jurídico e econômico para a JBS.Se esse cenário se confirmar, o acordo com os EUA se tornará ainda mais distante, de acordo com Sylvia Urquiza.A norma americana determina que as empresas façam acordos em seu país de origem ao mesmo tempo em que acertam seus tratos nos EUA, como ocorreu com a Odebrecht. Era o que a JBS tentava até eclodir o episódio Miller.Sebastião Tojal, professor do curso de direito da USP e que atuou nos acordos de leniência da Andrade Gutierrez e UTC, diz que a confusão dos acordos da JBS traz perspectivas muito ruins para o instrumento da delação."Os acordos de delação e de leniência vão diminuir, o que é um pecado porque as empresas precisam ser salvas para preservar empregos. Fora que os acordos trouxeram ganhos investigatórios muito grande."Um advogado que já atuou em acordos no Brasil e nos EUA afirma que a JBS cometeu pecados capitais em série para os padrões morais dos americanos: mentiu, omitiu e manipulou o mercado de ações.Segundo esse padrão, é aceitável fazer um acordo com um gângster arrependido, mas não com um mentiroso.A JBS não quis se pronunciar sobre os percalços que enfrenta para fechar acordo nos EUA. A confidencialidade é uma das cláusulas que o Departamento de Justiça impõe às empresas que negociam tratos após confessarem práticas corruptas.O ex-procurador Marcello Miller também não quis se manifestar.Em ocasiões anteriores, ele disse que jamais atuou como procurador e advogado da JBS ao mesmo tempo. Também afirmou que jamais instrui o empresário Joesley Batista a gravar conversas com o presidente Michel Temer.A Folha procurou a assessoria de comunicação do escritório Baker McKenzie em Nova York, mas não houve resposta às questões enviadas pela reportagem.Segundo o ex-procurador, as menções ao seu nome em gravações de Joesley Batista são "fantasiosas".O escritório Trench Rossi Watanabe diz que está colaborando com a Justiça brasileira.Em nota, a banca diz que "conduziu apuração interna, e documentos coletados foram entregues pelo escritório à Procuradoria-Geral da República, em um sinal da disposição demonstrada desde o primeiro momento em contribuir para o esclarecimento dos fatos".Segundo o escritório, "os contratos de todos os profissionais envolvidos nas investigações foram encerrados".Ainda de acordo com a banca, "Trench Rossi Watanabe reafirma que seguirá à disposição das autoridades competentes, sempre respeitando os princípios éticos e de transparência que pautaram seus mais de 50 anos de trajetória no mercado jurídico brasileiro".O Trench Rossi Watanabe não quis responder por que pagou uma passagem aérea para Marcelo Miller viajar entre o Rio de Janeiro e São Paulo em fevereiro deste ano, quando ele ainda era procurador da República.O código de ética do escritório, que segue padrões dos Estados Unidos, proíbe o pagamento de passagens a funcionário público. Essa prática pode configurar o crime de corrupção.











Larry.Tate em 17 Set 2017 - 10:56



anos | Out 2007 | Mensagens: 2242 | São Paulo - SP

Pois é.



La se vai o dinheiro do povo brasileiro para o ralo.

O PT, que incentivou as super empresas brasileiras com o dinheiro do BNDES, CEF, BB entre outros, e se associou a essas empresas cobrando propinas para financiar o partido por caixas 1, 2 e 3 lascou um pouco mais o povo brasileiro.



A JBS vai quebrar e jamais o BNDES, a CEF e o BB serão pagos pelos irmãos Batista.



Cadeia é pouco para esses caras.

Deveriam tomar tudo que eles tem e deixa-los presos por algumas décadas para que outros não se associem nunca mais com políticos inescrupulosos.





CRISPIM em 17 Set 2017 - 12:08 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7141 | Itajaí - SC

Sempre teve suspeitas nesta delação da JBS/PGR e os Batistas voaram para os EUA na boa, porém, nenhum crime é tão perfeito como eles pensavam.



Terão um alto custo pelos crimes praticados por corrupção e já presos muda tudo, com seus negócios.



Mesmo caso da Odebrecht, OAS e outras que seus figurões foram presos.



Isso prova que os partidos políticos estão destruindo a economia do Brasil.



Abs.





Larry.Tate em 17 Set 2017 - 12:25



anos | Out 2007 | Mensagens: 2242 | São Paulo - SP

CRISPIM escreveu Sempre teve suspeitas nesta delação da JBS/PGR e os Batistas voaram para os EUA na boa, porém, nenhum crime é tão perfeito como eles pensavam.



Terão um alto custo pelos crimes praticados por corrupção e já presos muda tudo, com seus negócios.



Mesmo caso da Odebrecht, OAS e outras que seus figurões foram presos.



Isso prova que os partidos políticos estão destruindo a economia do Brasil.



Abs.



É isso mesmo.

Mas o grande problema é que os Batista não são os únicos donos da JBS. Os Batista tem 41% da empresa.

Juntas, a Caixa e o BNDES detêm uma participação de 26,2% (21,3% do BNDES e 4,9% da Caixa) na JBS, outros acionistas minoritários detém o restante das ações.

Caixa e BNDES perderam R$ 3,45 bilhões com a desvalorização das ações do frigorífico somente neste ano, ou seja, o Brasil perdeu R$ 3,45 bilhões com os crimes petistas.



O que deveria ser feito seria aplicar uma multa nos Batista de valor acima de 41% do valor das ações que os obrigassem a vender a JBS para pagar a multa e prende-los por algumas décadas para servir de exemplo a outros empresários não se associarem com políticos corruptos.



Esses caras estão rindo de nós.

Espero que se deem mal.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído