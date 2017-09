Confira a semana de Um caminho para o destino (18 a 23/9)

Segunda-feira



Fernanda se surpreende quando Camila diz que seu pai organizou um jantar para Marisa, Luiz e Carlos e talvez tenham a oportunidade de anunciar o namoro. Pedro ouve uma conversa entre Carlos e Marisa e descobre que ele é o médico do Sr. Fernando, o avô de Fernanda. Carlos diz a Marisa que não pretende comparecer ao jantar. Branca está a ponto de dizer ao Sr. Fernando quem é na realidade Luiz Monteiro, mas Mariana a impede. Amélia diz a Fernanda que foi obrigada a desistir dos estudos por ter engravidado dela. Carlos explica para Fernanda que a ideia do jantar de compromisso foi invenção de Camila e que não foi para ficar com ela. Hernani diz a Mariana que precisa lutar para evitar que seu pai deixe toda a fortuna para a neta. Camila fica chocada quando Marisa diz que Carlos não irá ao jantar porque tem um compromisso com sua namorada. Amélia diz para irmã Rosaura que seu casamento é um inferno e que acaba de pedir o divórcio. Fernanda diz a Carlos que vai dizer a verdade para Camila, pois se sente mal ao vê-la iludida com ele. Rosaura lembra Amélia de tudo que Pedro fez por ela quando ficou sozinha no mundo. Amélia reafirma que quer que Pedro vá embora para que possa refazer sua vida.



Terça-feira



Fernanda diz ao pai que nota que há problemas no relacionamento dele com sua mãe e pergunta se eles pensam em se divorciar. Isabela não quer aceitar o fim do relacionamento. Carlos pede a ela que respeite sua decisão e vá embora. Felipe promete a Fernanda que vai esclarecer tudo com Camila. Mariana e Hernani se sentem mal com Marisa e Luiz por causa do jantar fracassado. Amélia critica Pedro e o chama de covarde por contar para a irmã Rosaura seus problemas conjugais. Ela afirma que sua decisão sobre o divórcio é definitiva. Camila diz a Fernanda que Carlos a enganou, pois tem outra namorada. Fernanda se sente mal por Camila e sabe que perderá a amiga quando contar que ela e Carlos são namorados. Hernani não entende por que Branca não gosta de Luiz Monteiro e Mariana desconversa, dizendo que é por que está velha e neurótica. O Sr. Fernando se sente mal quando Branca conta que Mariana está apaixonada por Luiz Monteiro e que Amélia tem sido a vítima dessa história. Ao ser derrotado no julgamento, Luiz ameaça processar Fernanda e joga o carro contra ela. Hernani aconselha Camila a conquistar Carlos. Camila diz a Fernanda que precisa saber quem é a namorada do Carlos. Isabela diz a Marisa que Carlos a desprezou.



Quarta-feira



Fernanda não sabe como dizer a verdade para Camila, pois não quer perder sua amizade, mas também não quer perder o amor de Carlos. Marisa tenta acalmar Isabela dizendo que ela e Carlos estão passando por uma crise no relacionamento, mas acabarão se casando. Carlos agride Luiz depois de saber que ele tentou atropelar Fernanda e ameaça matá-lo se voltar a se aproximar dela. Furioso, Luiz diz a Marisa que Carlos acaba de ganhar um inimigo e o culpa por ter perdido o processo. Isabela está disposta a se vingar de Fernanda e fazê-la pagar por tudo. Fernanda defende a mãe quando está sendo assaltada e Amélia pede a ela que não comente nada com Pedro. Carlos diz a Fernanda que sempre vai defendê-la e que ninguém poderá separá-los. Fernanda comenta com a mãe que ganhou o processo contra Luiz Monteiro e Amélia a acusa de ter trapaceado. Mariana diz a Luiz que nunca pode se entregara ele por causa de Amélia. Andréia flagra os dois se beijando e arma uma cena de ciúmes. Carlos diz a Marisa que se sente muito triste ao vê-la cada vez mais cega em relação ao Luiz. Carlos explica para Camila que tudo não passou de um engano, pois nunca esteve apaixonado por ela. Fernanda também tenta explicar que o sentimento que nasceu entre ela e Carlos é muito verdadeiro, mas Camila está decidida a fazer de tudo para ficar com Carlos. Carlos termina com Isabela e diz que está apaixonado por Fernanda. Felipe passa a ser o advogado de Pedro. O detetive informa Luiz que Pedro e Amélia nunca entraram nos Estados Unidos.



Quinta-feira



Fernanda marca um encontro com Carlos para que possam conversar. Andréia encontra Isabela completamente bêbada. Luiz diz ao Sr. Fernando que Amélia e sua neta não estão na cidade. Fernanda pede perdão a Carlos por tê-lo deixado esperando para sair com Camila. Luiz diz a Mariana que não pode continua enganando seu pai e reclama que ela o tenha colocado novamente em uma situação delicada. Fernanda diz a Carlos que está preocupada com ele por causa da briga que teve com seu padrasto. Isabela se queixa por Carlos tê-la trocado por uma colegial. Branca diz a Luiz que sua filha está viva. Fernanda e Pedro abraçam Amélia para demonstrar o amor que sentem por ela. Branca diz a Luiz que sabe que ele é o pai da filha de Amélia e que o jardineiro teve que assumir a responsabilidade das duas. Amélia diz que está trabalhando na presidência do Banco Metropolitano. Branca ameaça contar para o Sr. Fernando que Luiz é o homem que engravidou sua filha. Carlos diz a Rosário que já resolveu sua situação com Isabela e conta que Fernanda é filha do jardineiro. Andréia diz a Marisa que descobriu que seu namorado a engana. Luiz confessa a Branca que às vezes pensa na filha que teve com Amélia. Luiz exige que Mariana lhe diga onde está sua filha e jura que ela vai pagar por toda a inveja que tem de sua irmã. Fernanda pede que Camila pare de sonhar com Carlos. Mariana diz ao pai que discutiu com Luiz por causa de Branca. Lucero se sente atraída pelo novo professor. Mariana está arrependida de ter se casado com Hernani. Carlos leva Fernanda até a casa do Sr. Fernando, que a confunde com sua filha Amélia e a abraça emocionado. Carlos esclarece que Fernanda é sua namorada. Fernanda comenta com Carlos que gostaria de ter tido um avô como ele. Mariana procura Fernanda em sua casa e Pedro diz que ela está estudando fora do país. Pedro se preocupa com a visita de Mariana e pensa que ela quer lhe tirar sua filha. Mariana está decidida a encontrar Fernanda para não perder a herança.



Sexta-feira



Hernani, com a ajuda de Mariana, pretende se apoderar de toda a fortuna do sogro. Hernani exige que Camila conquiste Carlos para garantir o futuro dos dois. Carlos conversa com Pedro sobre seu namoro com Fernanda, diz que quer frequentar sua casa e que suas intenções são sérias em relação a ela. Camila se irrita com Fernanda quando esta pede que se afaste de Carlos. Luiz comenta com Leopoldo que a filha que teve com Amélia está viva. Felipe chega na casa de Pedro para jantar e este lhe apresenta Fernanda. Carlos chega em seguida. Mariana não acredita na explicação de Hernani por não ter chegado para dormir. Amélia fica incomodada ao ver Carlos em sua casa. Mariana comenta para o marido que a neta de seu pai pode aparecer a qualquer momento e Hernani a culpa por isso. Felipe se declara para Fernanda. Branca discute com Mariana e ameaça contar para seu marido tudo que sabe sobre Luiz Monteiro. Fernanda diz a Felipe que entre eles só pode existir amizade porque ela está apaixonada por Carlos. Amélia critica Pedro por aprovar o relacionamento de Fernanda e Carlos. Amélia expulsa Carlos e Felipe de sua casa e Fernanda tem uma crise de choro. Felipe e Carlos conversam sobre os pais de Fernanda. Amélia tenta agredir a filha mas Pedro não permite. Fernanda enfrenta a mãe e diz que não pretende se afastar de Carlos por que eles se amam. Pedro, revoltado com a atitude de Amélia, diz que ela age dessa maneira porque sente inveja da filha. Luiz fica muito irritado ao saber que Carlos terminou seu namoro com Isabela por causa de Fernanda. Isabela está decidida a falar com a colegial que lhe roubou o namorado. Fernanda comenta com Pedro que conheceu um senhor de idade que a confundiu com sua filha. Mariana tenta justificar suas mentiras afirmando que agiu assim para evitar problemas. Branca diz a ela que cedo ou tarde essa menina vai aparecer e será a herdeira da fortuna do Sr. Fernando. Pedro pede a Fernanda que lhe prometa que não voltará a ver esse homem. Amélia diz Pedro que já não o suporta. Fernanda ouve a discussão e chora ao ver que seus pais vão se separar. Felipe descobre que Carlos terminou com Isabela. Amélia admite para si mesma que sente inveja da filha. Pedro conversa com Amélia sobre o divórcio, mas impõe como condição que Fernanda nunca saiba que ele não é seu pai biológico. Isabela acredita que Camila é a garota do acidente. Camila esclarece que, na verdade, ela está procurando por Fernanda Perez. Isabela deixa um bilhete ameaçador para Fernanda. Fernando está convencido de que Fernanda é sua neta. Branca o aconselha a não confiar plenamente em Luiz Monteiro. Mariana está decidida a fazer com que seu pai despreze Branca e a mande embora de sua casa. Amélia descobre que o marido de Marisa é Luiz Monteiro.