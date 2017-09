Confira a semana de Chiquititas (18 a 23/9)

Segunda-feira



Fernando e os meninos fazem a reforma na casa da árvore. Armando reclama para Junior que Tobias sempre vai ao Café Boutique ver Maria Cecília, porém assusta os clientes, pois sempre vai fantasiado. Tobias está trabalhando como ator. Dessa vez Junior concorda com Armando. Todos do Café aceitam fazer um teste para um musical, indicado por Tobias. Eduarda recebe sua amiga que organiza a sessão "Damas da Caridade" de uma revista. Carmen gostaria de fazer parte, mas nunca foi aceita. Carol chama Fernando para conversar e pergunta sobre a tal enfermeira. Fernando diz que a enfermeira chama-se Sônia (Bruna Miglioranza) e que é sim sua prima. Carol responde que está confusa, mas que dará um voto de confiança a ele. A boneca Laura diz para Maria que elas precisam libertar o pombo correio de Teca, que não pode passar a vida toda preso numa gaiola. Teca é grosseira e se recusa a comer. A menina quer fazer o que ela quer na hora que deseja. Fernando vai até o Café Boutique atrás de Junior. O médico diz que Junior deve parar de querer botar Carol contra ele. As meninas acham que os chiquititos estão escondendo algo bacana delas. Matilde dorme no quarto das meninas com a aranha Brunilda. Teca fica preocupada e triste, pois Kiki não está na gaiola. Érica, Beto, Francis e Beto fazem o teste para o musical. Carmen dá uma entrevista para jornalistas da sessão "Damas da Caridade, porém, eles não se interessam muito pelas histórias dela.



Terça-feira



Terminam os testes e o diretor (Renato Scarpin) anuncia que decidiu o elenco: Beto e Clarita serão o príncipe e princesa. Tobias é o rei, pai da princesa. Érica a rainha má. Teca está preocupada com o sumiço de Kiki, sua pomba de estimação. Maria e a Boneca Laura se arrependem de ter soltado a pomba e decidem procurar a ave para devolver para Teca. Pata, Bia e Cris seguem Rafa, Mosca, Binho e Thiago para tentar descobrir o que eles escondem. Os meninos percebem e tentam evitar que elas descubram sobre a casa da árvore. Carmen fica irritada ao ver que a entrevista que deu não foi publicada na revista. Fernando leva Sônia (Bruna Miglioranza) até o orfanato para apresentá-la para Carol e assim provar que a enfermeira é apenas sua prima e amiga. Carol acha desnecessária a atitude do namorado. Carol diz que acredita em Fernando. Ao sair da diretoria, Sônia reclama com o doutor: "Você está me devendo essa. Agora até prima sua eu virei". Teca se pendura na janela do alto do quarto das meninas para amarrar na pipa de Samuca a carta que gostaria de enviar para seu pai, que está faleceu. Maria aparece e diz que encontrou Kiki, a pombo-correio da menina. Teca sai da janela com a ajuda de Carol, que pede para a menina não fazer mais isso. Eduarda encontra Paçoca vendendo o vaso que roubou na casa de Shirley na rua. O menino foge e o vaso quebra no chão. Os chiquititos comemoram que a casa da árvore está pronta. Carmem ordena que Teca use uniforme igual os demais. A megera leva presentes para o orfanato com o intuito de parecer bondosa para ser capa de uma revista.



Quarta-feira



Tati, Ana, Samuca e Thiago entram na diretoria após verem os presentes pela janela. Thiago fica curioso e abre um dos presentes. Os demais brigam com ele, pois a porta estava fechada, o que indica que seria uma surpresa. Junior e Maria Cecília conversam sobre os últimos relatórios do Café Boutique que apontam prejuízos. Érica entra na sala e vê os dois próximos demais. Samuca, Tati e Ana se empolgam e também abrem os embrulhos dos demais brinquedos e mostram para as demais chiquititas. No Café Boutique, Tobias escuta Érica contar para Francis que viu Maria Cecília e Junior no "maior love". Tobias entra na sala de Junior exaltado. Maria Cecília conversa com o namorado em particular e esclarece o mal entendido e fofoca maldosa de Érica. Carol chega ao orfanato e estranha os presentes. Ela liga para Junior e pergunta se ele que enviou, mas Junior nega. Chico vê que as crianças pegaram os brinquedos e reclama, pois estavam na sala da diretoria trancados, enviados por Carmen, que ordenou que ninguém mexesse neles. Carol pede para todos ajudarem a embrulhar os presentes novamente para evitar broncas de Carmen, que está indo com jornalistas para registrar o momento da entrega dos brinquedos. JP avisa Linda (Ana Paula Vieira), sua mãe, que está namorando Mili. Linda diz para Mili que não aprova o namoro e que se depender dela, o namoro deles não irá para frente. Carmen consegue fazer as fotos que tanto queria, mas fica horrorizada ao ver a foto que escolheram dela para publicar na revista. Uma foto dela horrível fazendo bico. Matilde está no seu limite ao fingir ser boa e querer o bem de Teca. Mili fica triste com as coisas que escutou da mãe de JP.



Quinta-feira



Carol inventa o "Quiz da Comida" para tenta integrar Teca com as demais chiquititas e também fazer com que ela se alimente de maneira saudável. O jogo acontece como se fosse um game-show de perguntas e respostas da televisão. Vivi fica empolgada com o cartão de uma agência de modelo que ganhou do fotógrafo da revista que acompanhou Carmem no orfanato. Cris diz que Vivi deveria falar com Carol antes de ir até a agência, mas a chiquitita diz que prefere ir primeiro para depois ter mais argumentos para convencer Carol. Cris acompanha Vivi até a agência de modelo. A responsável diz que ela deve ir acompanhada de um adulto e que eles não estão contratando. Vivi fica chateada. JP convida Mili para jantar com ele e seus pais. Carmen vai ao orfanato e manda recolher todos os brinquedos. Ela diz que era um empréstimo para sair na revista e que devolverá os presentes para a loja. Os meninos inauguram a casa da árvore entre eles. Junior discute com Carmen em casa e leva os presentes de volta para as crianças do orfanato. Começam as gravações. Clarita e Beto fazem uma cena em que os personagens deles se apaixonam à primeira vista. Mili vai ao jantar com JP e a família dele num restaurante.



Sexta-feira



Durante o jantar, Linda (Ana Paula Vieira) tenta constranger Mili ao pedir Escargot, porém Mili soube comer corretamente. Mili revela que teve aulas de etiqueta com Carmen. As filmagens continuam. A rainha má e o rei, Érica e Tobias fazem os personagens. Junior janta no orfanato com as crianças e Carol. Fernando chega e se junta a eles na mesa. Linda faz questão de tocar na história da Açucena, o que magoa Mili durante o jantar. Maria tenta fazer com que Laura vire menina para Dani, mas não consegue. A boneca diz para Maria que quer virar menina apenas para ela. Carmen fica envergonhada e irada ao descobrir que sua foto na revista virou "Meme" na internet com diversas montagens bem-humoradas, uma delas no banco da "Praça É Nossa", ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega. Vivi dorme e sonha que é uma grande Top Model, loira. Bruno volta e Dani fica feliz ao ver o pai. Vivi compra tintura de cabelo por achar que a agência de modelos vai aceitá-la se ficar loira. As Chiquititas descobrem a casa na árvore no terreno abandonado. Os meninos avisam que é proibida a entrada de meninas lá. Eles jogam tinta, melaço e penas nelas para evitar que subam na casa da árvore. Bruno pede ajuda de Carol e diz que quer ficar com a filha, Dani. Ele diz que quer passar um final de semana com a pequena. Carol avisa que fará o possível. Matilde, que finge ser Ernestina, tenta aparentar interesse em Chico visando a possível herança que Teca, afilhada dele, irá receber.