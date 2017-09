Confira a semana de No limite da paixão (18 a 23/9)

Segunda-feira



Gabriel pede para falar com Juliana, mas ela diz a Maria Madalena que não quer vê-lo, pois suas mentiras fizeram com que o veja como um desconhecido. Maciel fere Caetana e ela, ao tentar fugir, é atropelada por uma caminhonete e morre. Maria Madalena esbofeteia Tobias e diz que o fará responsável pelo que acontecer com Gabriel. Tobias responde que não tem culpa que Gabriel goste de ganhar dinheiro fácil. O padre Jesus diz a Maciel que é o confessor de Maria Madalena, que está a par de tudo que ele faz e diz que deveria ter um pouco mais de temor a Deus, pois chegará o dia em que pedirá perdão e não será ouvido.



Terça-feira



Influenciada pela enfermeira, Frida engana os diretores do hospital dizendo que seu marido se aproveitou de um acidente para interná-la e assim poder viver ao lado de sua amante. Ela ainda diz que o marido levou seu filho com ele. Maciel ouve quando Otávio telefona para o Dr. Ramos e pede que sejam refeitos os testes de DNA de Fernandinho e João Manuel. Otávio entrega a Frida a solicitação de divórcio.



Quarta-feira



O advogado de Frida comunica a Otávio que ele está sendo acusado de dar mal exemplo a seu filho levando-o para viver na casa de sua amante, e isso é motivo para que ele perca a guarda do menino. Frida diz que vão começar uma guerra e afirma que será a vencedora. Dr. Edgard diz aos familiares de Gabriel que o perigo maior já passou e que há uma grande possibilidade de que ele se recupere. O advogado de Otávio o aconselha a voltar imediatamente para a mansão, caso contrário, perderá a guarda do filho. Desesperado, Otávio volta a ligar para o Dr. Ramos e pede que ele faça imediatamente o teste de DNA dos meninos. Maciel ouve novamente a conversa, liga para a enfermeira que cuida de Frida e dá a ela as instruções para que sequestre Fernandinho e João Manuel. Otávio, Ana Cristina e os meninos chegam ao hospital. Enquanto Otávio conversa com o médico, Liberdade aproveita para se aproximar de Ana Cristina e diz a ela que vai levar os meninos para o laboratório. Ela coloca as crianças no carro e os leva embora. O Dr. Ramos diz a Ana Cristina que levará os meninos ao laboratório. Ela diz que uma enfermeira já os levou. Juliana diz a Maria Madalena que pretende se divorciar de Gabriel. Liberdade telefona para Otávio Vila Real e adverte que, se quiser voltar a ver os meninos, não deve entrar em contato com a polícia. Depois, leva as crianças para o apartamento de Maciel, que os recebe disfarçado de palhaço.



Quinta-feira



O advogado de Frida diz a ela que seu caso será revisto e, em breve, poderá deixar o hospital. Liberdade diz a Frida que se ela continuar sendo generosa poderão ser boas amigas, mas essa não é a intenção de Frida que pretende, na primeira oportunidade, tirar da enfermeira todas as joias que lhe deu nem que para isso tenha que matá-la. Juliana visita Gabriel no hospital para dizer que quer se divorciar e Gabriel suplica pelo seu perdão. Juliana diz que o perdoa, mas que jamais conseguirá esquecer as mentiras que contou. José Alfredo devolve para Maciel o cheque que havia lhe emprestado. Maciel se nega a recebê-lo, mas Maria Madalena insiste e diz que seu filho e Santinha viverão com eles. Ana Cristina, angustiada com o desaparecimento do filho, diz ao Otávio que já está na hora do remédio de João Manuel e tem medo que o menino passe mal e não o levem ao hospital. João Manuel se assusta quando, ao abrir a porta do armário, uma figura de cera cai em cima dele e o menino começa a respirar com dificuldade.



Sexta-feira



Fernandinho acorda com a respiração ofegante de João Manuel e tenta ajudá-lo. Maciel visita Gabriel no hospital e diz que tem tido muitos problemas com Maria Madalena, pois não aceita que ele ajude seus filhos. O padre Jesus aconselha Gabriel a insistir com Juliana para que o perdoe, mas caso não consiga se reconciliar com ela deve aceitar a situação. No apartamento de Maciel, Fernandinho pergunta a João Manuel se ele já se sente melhor e o que ele estava procurando no armário. João Manuel diz que estava procurando o palhacinho feliz para brincar com ele. Fernandinho e João Manuel disputam no palitinho quem vai telefonar primeiro. Fernandinho ganha a disputa e liga para dona Josefa só que ela não sabe que o menino está sequestrado. Maciel chega ao apartamento no exato momento em que João Manuel está dizendo a Juliana que está na casa do palhacinho feliz. Maciel corta a ligação, depois liga para Otávio Vila Real e, mudando de voz, pergunta se ele já entrou em contato com a polícia. Frida chega ao apartamento de Maciel vestida de boneca e diz aos meninos que o palhacinho feliz pediu que tomasse conta deles.