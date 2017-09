Confira a semana de Carinha de anjo (18 a 23/9)

Segunda-feira



Gustavo explica para Verônica que ela é uma mulher muito atraente e que já chegou em pensar como seria ficar com ela, mas agora apenas lhe admira como amiga e profissional. O empresário diz ainda que acredita que ela vai conhecer alguém que valha a pena. Verônica insiste, mas ao perceber que não vai acontecer nada questiona se Gustavo está apaixonado por outra mulher. Gustavo revela que prefere não falar a respeito disso. Verônica diz estar envergonhada e vai embora do restaurante. No dia seguinte, no escritório, Gustavo tenta conversar com a secretária, que mantém um distanciamento. Dulce Maria decide ajudar a amiga e ir visitar o pai dela com auxílio de Vitor, sem que o chef saiba que também será cumplice. A carinha de anjo finge que quer comprar um presente de casamento para a Tia Perucas e com essa desculpa saíra do colégio e vai rentar fazer os pais de Lúcia se reconciliarem. Noemia chega na "Rey Café" e apresenta Flávio como seu assessor e empresário, deixando as secretárias surpresas. Haydee conversa com Nicole pelo computador. A modelo conta que casou com um rico empresário e que está morando em Washington, nos Estados Unidos. Nicole ainda promete que assim que voltar para Doce Horizonte vai se vingar de todos, começando por Flávio. Frida conta para irmã Luzia que Adriana contou para a professora que Bárbara morou nos Estados Unidos, por isso fala fluentemente inglês. Segundo a pequenina isso fez com que ela seja a única que fará prova de espanhol no lugar do inglês. Irmã Luzia faz um novo plano com Frida com objetivo de prejudicar Fabiana e suas protegidas, além de querer assumir o lugar da Madre Superiora como diretora do colégio. Bárbara esconde seu material de espanhol nas coisas de Adriana para acusar a pequenina de roubar para prejudicá-la.



Terça-feira



Gustavo e Cristóvão ficam chocados ao verem Flávio com Noemia. A dona da rede de hotéis diz que só assinará o contrato após eles avaliarem o currículo de Flávio. Dulce Maria conversa com o pai de Lúcia e pede para que ele repense sua atitude de ir embora de casa, pois sua filha está sofrendo. Vitor conta para Gustavo, Gabriel e Estefânia sobre a atitude de Dulce. Já Gustavo compartilha a notícia de que Flávio reapareceu, porém ao lado de Noemia. Juju termina de se arrumar para a festa na casa de Luciano aonde irá com Zeca.



Quarta-feira



Juju e Zeca chegam na festa de aniversário de Luciano. Fátima faz Cecília experimentar alguns vestidos para usar no casamento de Estefânia. Zé Felipe, Miguel e Emílio vão até a casa de Gustavo para brincar com Dulce Maria. Os amigos de Luciano esnobam Zeca e fazem comentários preconceituosos pela diferença financeira. Noemia vai com Flávio até a casa dele e Haydee serve um doce que ela mesma fez. A mãe de Flávio diz que espera que ele consiga o emprego na “Rey Café” para se livrar logo da "mocreia" da Noemia. A empresária fica com raiva do que é chamada e joga a vasilha de doce na cabeça de Haydee. Luciano diz que pode mandar a empregada fazer uma marmita para a família de Zeca. O namorado de Juju fica irritado e se afasta da festa. Juju tenta acalmar o namorado e pede para que fiquem mais um pouco na festa. Gustavo lembra de quando Tereza cantava para Dulce Maria enquanto estava grávida. O empresário lembra ainda de quando descobriu que o filho deles seria uma menina. Luciano diz para Zeca que a Juju diz no colégio: "Tadinho do Zeca". O garoto se descontrola e grita que Luciano tem inveja dele e que Juju o ama. A mãe de Luciano aparece e diz para Zeca ir embora, pois só foi convidado por conta da Juju. A mulher afirma ainda que a menina deve estar se escondendo por vergonha, mas na verdade a vlogueira está apenas no banheiro.



Quinta-feira



Gustavo lembra da música que Tereza cantava para Dulce Maria e decide cantar para ela durante o café da manhã. Juju e Zeca ficam tristes em suas respectivas casas. Dulce telefona para Cecília para lhe acompanhar com Gustavo e Estefânia almoçar na praça. Madre Superiora, Fabiana e as demais irmãs vão até a casa de Inácio para pedir para ver no computador dele o videoclipe do Padre Fábio de Melo com a noviça. Verônica vê Gustavo na praça com Dulce Maria e Cecília. Madre recebe telefonema da mãe de Bárbara dizendo que a filha não parar de chorar pois alguém pegou seu livro de espanhol para prejudicá-la na prova. Dulce Maria diz para Cecília que ela poderia casar com Gustavo. Irmã Luzia finge ter encontrado o livro de espanhol nas coisas de Adriana e diz que só pode ter sido ela que escondeu.



Sexta-feira



Verônica chega mais perto de Gustavo e estranha ao ver o amado na mesa com Cecília e Dulce Maria. A secretária fica temerosa que Gustavo e Cecília estejam juntos e decide que não irá desistir de conquistar o empresário. Verônica decide falar com eles e pergunta se esqueceram de lhe convidar. A secretária senta no lugar que seria de Estefânia e diz que irá almoçar com eles. Zeca conta para a mãe que não terminou o namoro com Juju, mas que o mundo dos dois é diferente e é melhor não ficarem juntos. Noemia diz para Flavio que vai tentar fazer Haydee se transformar para ficar mais parecida como ela e assim, quem sabe, ficar menos ciumenta. Madre Superiora decide avisar a mãe de Bárbara estava caído no corredor da escola. Zeca termina o namoro com Juju. A vlogueira chora e não entende os motivos de Zeca, sobre os mundos dos dois serem diferentes. Juju diz que respeita a decisão de Zeca, mas não quer mais ser sua empresária. Madre Superiora pergunta para Adriana se foi ela quem pegou o livro de Bárbara.