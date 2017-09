Confira a semana de Jikulumessu (18 a 23/9)

Segunda-feira



Bento pede novamente a Nuno que arranje o aparelho de karaoke para a lanchonete. Nuno fala com Juca, um malandro do Dieji, que se compromete a conseguir o aparelho.

Juca ouve Felipe comentando com Priscila que precisa de dinheiro extra. Juca aborda Felipe e diz que vai roubar uma casa e que precisa de alguém para ficar de vigia na porta.

Felipe responde que roubar não é com ele. Mas Juca consegue convencê-lo. Juca diz que ele só precisa ver se tem alguém perto da casa e avisá-lo.

Juca se afasta em direção à casa e Felipe, tenso e nervoso, fica olhando em volta. De repente, um carro para a seu lado: é Joel. Após várias perguntas, Felipe, atrapalhado, acaba por abandonar o lugar, deixando Juca sozinho.

Djamila, que ia começar a gravar o seu CD na Música.ao, vê a sua vida prejudicada mais uma vez. A publicidade negativa não ia ser boa para ela; ninguém ia comprar um CD de uma gatuna.

Ivo fala com Nina e tenta convencê-la a voltar para casa. Mas Nina está muito desiludida com o pai e não consegue perdoá-lo.

Greg e Bianca voltam a chamar Sara Paca para continuar o processo de seleção para o cargo de diretor de marketing da Exclusiva e da BSports. Bianca diz a Sara que, se ela quiser o lugar, tem de fazer uma campanha de publicidade para as duas empresas, em dois dias.





Terça-feira



Djamila está triste com o que aconteceu. Não só pelo fato de Luanda inteira pensar que ela é uma gatuna e que roubou uma loja de roupa, mas também por ver, mais uma vez, a sua carreira praticamente arruinada. Djamila diz a Joel que foi vítima duma armadilha.

Lao Kim relembra Joel que decidiram atacar Bianca pelo seu lado pessoal, mas que até agora não fizeram nada. Lao Kim acha que eles têm de arriscar mais e sugere que entrem na empresa de Bianca à noite.

À noite, Joel telefona para Lao Kim e diz que eles têm de abortar o plano, porque Bianca vai trabalhar até mais tarde. Lao Kim, que está na porta da empresa, constata o contrário: a noite de Bianca vai ser em outro lugar. Lao Kim segue Bianca até a pensão que Nuno arranjou para o encontro dos dois.

Bruno dá carona a Roberto, que vai trabalhar na Santa Agnes. Preso no meio de um engarrafamento, e para não se atrasar para as aulas, Roberto decide continuar a pé.

Ao olhar para o banco do passageiro, Bruno vê o celular de Roberto caído e decide ir entregá-lo na universidade.

Quando volta para lugar onde estacionou, vê que roubaram o carro. Foi Lukas, um dos violadores de Nzola.

Bruno telefona para Ivo para o ajudar a encontrar o carro e levá-lo para casa. Mas Ivo está no Dieji.

Mário volta a colocar em ação o plano traçado por Bianca. Ele tem de convencer Djamila a ir cantar bem longe de Luanda.

Roberto faz uma surpresa a Maria e a leva para conhecer o terreno que ele comprou para construir a casa de ambos, e recomeçarem uma vida nova a dois.



Quarta-feira



Na pensão, Nuno confronta Bianca e a acusa de fazer uma armadilha para Djamila.

Bianca não gosta, e em tom de ameaça, diz a Nuno para esquecer a acusação. E diz para ele pensar se quer continuar a ser o seu motorista ou o defensor da prima.

Lao Kim, que seguiu Bianca, acha estranha a rapidez com que Bianca saiu da pensão. Ela telefona para Joel e diz que o encontro misterioso deve ter corrido mal.

Djamila conta a Joel a proposta de Mário para ela ir para Macau. Joel diz que ela não precisa de sair do país para ter uma carreira internacional.

Joel diz que tudo vai se resolver, e que enquanto isso, Djamila vai ser júri do casting de novos talentos. Diz que quando a poeira assentar, ela vai gravar o seu CD. Joel diz a Djamila que o seu lugar é ao lado dele.

Lao Kim espera pela próxima pessoa que sai da pensão e a fotografa. Mas não consegue ver o rosto. Ela consegue, no entanto, pegar botões do punho da camisa de Nuno. Mais tarde Joel percebe que são artigos de luxo da Exclusiva.

Pela manhã, telefonam para casa de Joel e dizem que o carro de Bruno foi encontrado. Na delegacia dizem a Bruno que só encontraram o carro porque a garota que estava dentro dele com o bandido foi violentada e apresentou queixa.

Lemba é chamada ao laboratório de criminalística. Paulo diz que os dados de Lukas se enquadram perfeitamente nas características dos possíveis culpados pela morte de Nzola.

Felipe, para melhorar as suas condições de vida, pensa voltar a estudar.



Quinta-feira



Após ver uma fotografia de Bianca na impressora de Joel, Djamila constata que ele continua a persegui-la para se vingar. E começa a pensar sobre a decisão de recusar ir para Macau.

Djamila diz a Nayr que a única coisa que ela tem a certeza, neste momento, é que não quer ficar ao lado de um homem que planeja fazer mal aos outros. Diz que talvez seja bom para os dois se afastarem.

Nayr pergunta se ela vai aceitar a proposta de ir para Macau. Djamila diz que tem até ao fim do dia para decidir.

Greg cria um evento de lançamento das capas de celular de luxo que serão vendidas pela Exclusiva.

Nuno oferece uma jóia cara para Bianca com o dinheiro que ele ganhou com a venda do aparelho de karaoke a Bento. Ele tem esperança que Bianca o perdoe e que não o despeça.

Ivo descobre que Bruno e Nayr marcaram um almoço. Ivo quer explicações de Nayr, mas ela diz que não deve nenhuma explicação.

Nayr confirma o almoço, e Ivo diz que espera que eles não estejam tendo um caso. Nayr responde que a única coisa em comum na vida dos dois é Gerson e mais nada.

Ivo diz a Bruno que não se aproxime de Nayr, e Bruno responde a Ivo que vai lutar por ela. Os primos ficam chateados e cortam relações.

Djamila telefona para Mário. No meio da conversa tocam a campainha. Djamila pensa que é Nuno, mas quando abre a porta, vê Joel. Na sua frente, diz a Mário que vai para Macau.



Sexta-feira



Felipe reuniu todos os documentos necessários para pedir a bolsa de estudo na Santa Agnes. Ele pede a Kleyde que não conte nada a ninguém, porque só quer dar a notícia à mãe quando tiver a certeza que entrou na universidade.

Nuno comenta com Bianca que Djamila e Joel brigaram. Bianca fica furiosa. Afinal o plano dela é mandar Joel para longe de Luanda e não Djamila.

Bianca diz a Margarita que têm de garantir que Joel vai no mesmo avião que a cantora. Bianca diz ter a solução. Pede a Mário que revele a Djamila que só pode ir para Macau dentro de 15 dias e que ela terá que viajar sozinha.

Bianca tem a esperança de Joel não deixar Djamila embarcar numa viagem para um país que não conhece sozinha e desprotegida. A estratégia de Bianca dá certo. Joel diz a Djamila que vai com ela para Macau.

Pedro Kiala, que não queria voltar para Luanda, foi exatamente a pessoa escolhida para dar formação no laboratório de criminalística. Será que depois de quase 20 anos, Pedro vai voltar para casa?

Sara Paca apresenta o projeto de marketing que criou para as empresas de Greg e Bianca.

Bruno se declara a Nayr e diz que sempre teve vontade de a beijar e que está apaixonado por ela. Revela ainda que falou com Ivo e lhe contou sobre sua paixão por ela.

Soraia é operada do câncer de mama.