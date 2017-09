Confira a semana de Malhação (18 a 23/9)

Segunda-feira



Dóris pede que Tato convença Aldo a ir até a escola. Anderson teme que o presente de Samantha o afaste ainda mais de Tina. Clara e Lica confessam que sentem falta uma da outra. Samantha provoca Tina por causa de Anderson. Todos elogiam o clipe da banda Lagostins. Lica vai para a casa de Ellen, e Keyla, Tina e Benê falam sobre elas. Roney coloca Benê e Guto para trabalharem na lanchonete, como parte do plano de perder o medo do público. Anderson conversa com Samantha. Clara pede que Malu deixe Lica em paz. Sem querer, Ellen veste a camisa de Lica e se espanta ao se ver com o uniforme do Colégio Grupo.



Terça-feira



Ellen decide aceitar a bolsa para o Colégio Grupo e Lica comemora. Anderson teme que Tina se incomode com o presente que ganhou de Samantha. Clara revela a Lica que Edgar voltou a ser o diretor da escola. Lica fica magoada por Marta não ter lhe contado que retirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa com o clima de competição entre escolas na Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa em Deco. Roney orienta Guto e Benê a perderem o medo do público. Clara se irrita com Guto. Tina acredita que Anderson e Samantha estão juntos.



Quarta-feira



Tina discute com Anderson. Keyla e Tina compõem uma música para a apresentação na Balada Cultural. Guto ajuda Benê a se defender da provocação de K1 e K2. Lica confronta Marta. Tina recebe uma mensagem de um produtor musical interessado em seu trabalho. Lica e Clara fazem as pazes. Ellen anuncia a Bóris que aceita ser aluna do Colégio Grupo. Jota comenta com Malu sobre a bolsa de estudos oferecida a Ellen. Benê conversa com Guto sobre Clara. Anderson descobre que Samantha armou para se encontrar com ele. Edgar confronta Bóris sobre a bolsa de estudos de Ellen.



Quinta-feira



Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bóris que caso aconteça algo a Ellen processará o Colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comportamento de Clara. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio e todos comemoram. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.



Sexta-feira



Clara afirma que não quer conversar com Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desentende com Josefina por causa de Benê. Guto diz que gostou de cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta sobre como ajudar Clara. Ellen explica a Nena e Das Dores que terá de fazer uma prova para entrar no Colégio Grupo. Tina descobre que Anderson se apresentará com a banda de Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga. Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. K1 e K2 acreditam que Ellen esteja escondendo algo. Josefina incentiva Benê a vencer o medo de tocar em público. Max procura Tina. Clara confessa a Marta que está se machucando.