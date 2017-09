Confira a semana de Novo Mundo (18 a 23/9)

Segunda-feira



Bonifácio discute com Dom Pedro para defender Leopoldina. Domitila acredita que será escolhida por Dom Pedro. Greta ouve uma conversa entre Diara e Matias e conta para Sebastião. Chalaça afirma a Libério e Cecília que irá ajudá-los a reabrir o jornal. Greta acusa Diara de trair e tentar assassinar Wolfgang. Bonifácio se enfurece com o apoio de Dom Pedro aos liberais. Domitila pede para Patrício ser seu espião no palácio. Sebastião arma contra Matias e Diara. Dom Pedro cede às exigências dos liberais e Bonifácio fica furioso. Thomas é cuidado por um Padre.



Terça-feira



Thomas relembra de seu acidente. Hugo exige que Elvira conte a verdade para Joaquim. Dalva e Lurdes incentivam o romance entre Nívea e Olinto. Greta envenena a água de Wolfgang. Sebastião mente para Bonifácio para não pagar suas dívidas. Elvira conta a Joaquim que eles nunca foram casados. Peter bebe a água sabotada e Greta fica aflita. Viriato chega para ver a peça apresentada por Elvira. Sebastião observa Matias libertar seus prisioneiros. Viriato convida Elvira para trabalhar na reabertura de seu teatro. Matias e Diara são presos. Dom Pedro é saudado ao chegar ao Paço como Imperador.



Quarta-feira



Domitila chega ao Paço para a cerimônia e Chalaça impede sua entrada. Domitila convence Licurgo a ajudá-la a se encontrar com Dom Pedro. Ferdinando conta a Cecília e Libério sobre a prisão de Diara e Matias. Leopoldina encontra com a rival no Paço. Viriato avisa a Elvira da chegada de Cosette. Cecília se enfurece com Sebastião. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Dom Pedro flagra a discussão entre Leopoldina e Domitila e expulsa a amante do Paço. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias. Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. Domitila vê Dom Pedro e Leopoldina se beijando e engatilha a arma contra a Imperatriz. Dom Pedro atira contra a amante.



Quinta-feira



Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que desistiu de atirar nela. Um dos atores da companhia de Cosette se demite e Elvira implora para ocupar o seu lugar. Anna e Joaquim não conseguem retirar o nome de Thomas do registro de Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joaquim para trabalhar em sua peça. Olinto desiste de voltar para a cidade. Patrício pede para trabalhar para Domitila e Leopoldina o expulsa do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.



Sexta-feira



Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egídio todos os crimes de Greta e ela é presa. Anna tem um pesadelo com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia Licurgo e Germana se enfurece. Sebastião invade a escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna tem um mau pressentimento e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.