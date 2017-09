"Praia do futuro" é destaque do canal MAX

O canal de televisão por assinatura MAX exibe nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, a partir das 22h, o longa nacional " Praia do Futuro ", com Wagner Moura, Clemens Schick e Jesuíta Barbosa entre outros no elenco.



No filme, Donato (Wagner Moura) trabalha como salva-vidas. Seu irmão caçula, Ayrton (Jesuita Barbosa), tem grande admiração por ele, devido à coragem demonstrada ao se atirar no mar para resgatar desconhecidos. Um deles é Konrad (Clemens Schick), um alemão de olhos azuis que muda por completo a vida de Donato após ser salvo por ele. É quando Ayrton, querendo reencontrar o irmão, parte em sua busca na fria Berlim.



A exibição faz parte do especial "50 grandes filmes brasileiros".