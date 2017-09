Raquel Dodge assume PGR em cerimônia ao lado de investigados pela Lava-Jato

Você está lendo um tópico

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/n...adl14Yns0c3BpLG0= Em discurso discreto, nova chefe do Ministério Público Federal (MPF) ressaltou a importância de combater a corrupção; Temer alfinetou Rodrigo Janot











Tem tudo para ser a nova Engavetadora Geral da República, como nos tempos de FHC, que nada era investigado.



Raquel Dodge ficou em segundo lugar na lista tríplice, mas já era cotada como favorita.



O presidente Michel Temer escolheu a procuradora Raquel Dodge para o comando da Procuradoria Geral da República (PGR). Ela assumirá o posto em setembro, quando se encerra o mandato do atual procurador-geral, Rodrigo Janot. Raquel ainda será submetida a aprovação do Senado.



Raquel Dodge ficou em segundo lugar na votação dos membros do Ministério Público que fechou a lista tríplice sugerida a Temer. E la já era apontada como favorita e, embora defenda que a Lava Jato precisa ser célere, não é considerada uma crítica ferrenha de Temer .





Raquel já contava com forte apoio de três peemedebistas: o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (AL) e o ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio (PR). Em 2015 ela ficou em terceiro lugar na lista tríplice.



Raquel já contava com forte apoio de três peemedebistas: o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (AL) e o ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio (PR). Em 2015 ela ficou em terceiro lugar na lista tríplice.

https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-e...-o-lugar-de-janot

















