Televisão

AT&T avalia venda de Directv na LatAm, de acordo com a Reuters

Leandro Miranda em 18 Set 2017 - 14:53



Porto Alegre - RS





La agencia de prensa Reuters asegura, citando fuentes cercanas a las negociaciones, que AT&T evalúa la venta de Directv en LatAm. Telefónica, Millicom y Liberty Global estarían entre los interesados.



Citando a "personas familiares con el tema", pero sin poder aún confirmar la información, la agencia Reuters publicó en las últimas horas que AT&T estaría actualmente evaluando la venta de Directv Latin America.



La intención de la compañía sería así reducir la importante carga de deuda que mantiene actualmente tras haber comprado en 2015 Directv por 48.500 millones de dólares y Time Warner en 2016 por 85.400 millones.



De acuerdo a Reuters, AT&T ya sondea a posibles interesados, entre los que estarían Telefónica, Millicom y Liberty Global.



El precio de la operación sería por entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.



La agencia agrega también que AT&T buscaría quedarse con las operaciones mexicanas de Directv (comercializadas bajo la marca Sky), para aprovechar la red de telecomunicaciones que ya tiene en el país.



De confirmarse la noticia bajo esas condiciones, quien se haga con Directv sumará de la noche a la mañana 13,6 millones de suscriptores en América Latina, sin contar México. Contando México la cifra podría ascender a los 19 millones.



En el segundo trimestre de este año Directv ingresó en América Latina (excluyendo México) un total de 1.400 millones de dólares.



fonte: Notícia em espanhol. Inclui apenas a DirecTV (que é dona de 93% da Sky) e só salva o México, onde o maioritário é a Televisa e a AT&T possui telefonia. Pelo visto a AT&T quer trabalhar apenas onde posso oferecer combos e tenha força pra concorrer. Aqui acaba também com o imbróglio devido a nossa legislação. Acho que vai. Apenas gostaria que a nova dona não fosse a telefônica para concentrar mais ainda o mercado.

fonte: http://www.todotvnews.com/news/ATT-evala-la-ven...segn-Reuters.html











Ademir em 18 Set 2017 - 14:58



Paranavaí - PR

Se for vender que seja para ma companhia que não atua no mesmo setor no mercado brasileiro.

















