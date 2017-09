Você está lendo um tópico

Lideranças tucanas avisam a Temer que vão trabalhar para derrubar a 2ª denúncia

Ademir em 18 Set 2017



Paranavaí - PR





Na primeira denúncia, a bancada do PSDB rachou no plenário: foram 22 votos contra a denúncia, e 21 a favor.



Ao Blog, tucanos já preparam o discurso público: argumentam que a segunda denúncia de Rodrigo Janot, apresentada na última quinta-feira (14), "não é suficiente" para provocar uma "ruptura" no cenário político em meio à discussão sobre as reformas econômicas.



Mas os mesmos tucanos admitem que o pano de fundo do apoio a Temer, no entanto, é outro: não interessa ao partido, neste momento, causar "turbulências" a um ano da eleição presidencial.



No PSDB, Temer conta com o apoio, principalmente, do senador Aécio Neves(MG) – denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por propina e obstrução de Justiça – e do prefeito de São Paulo, João Doria, pré-candidato à disputa presidencial de 2018.



Na primeira denúncia, tanto Aécio quanto Doria trabalharam para ajudar Temer junto à bancada. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ficou de fora das articulações e acabou sendo responsabilizado pela ampla votação contra Temer na bancada paulista do PSDB.



Para agradar a ala tucana que o apoia, Temer tem afastado a possibilidade de demitir o ministro Antonio Imbassahy, articulador político do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional.



Imbassahy foi indicado ao ministério em uma operação que contou com a bênção de Aécio Neves, no começo do ano, mas passou a ser alvo de críticas de deputados insatisfeitos com a demora na liberação de cargos e emendas do governo.



Temer, segundo seus auxiliares, não pretende trocar o ministro.



STOLEDO em 18 Set 2017



Borda da Mata - MG

CRISPIM em 18 Set 2017



Itajaí - SC

Isso já era quase certo e no Congresso a maioria dos políticos estão envolvidos em corrupção.





Ademir em 18 Set 2017



Paranavaí - PR



















