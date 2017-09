Em posse de Dodge, segurança barra procurador mais votado para o cargo

Você está lendo um tópico

ardoss em 18 Set 2017 - 17:22



anos | Abr 2006 | Mensagens: 907 | Craíbas - AL



fonte: Dino foi o procurador mais votado na lista que levou à nomeação de Dodge Momentos antes do início da cerimônia de posse da nova procuradora-geral Raquel Dodge, seguranças do evento, realizado na PGR (Procuradoria-Geral da República) barraram, por alguns minutos, a entrada no auditório do subprocurador-geral Nicolao Dino. Nicolao foi vice-procurador-geral eleitoral e vice-procurador-geral na gestão de Rodrigo Janot, que antecedeu Dodge na chefia da PGR. Ele também foi o procurador mais votado na lista tríplice da categoria que levou à nomeação de Dodge, segunda colocada na eleição realizada entre procuradores de todo o país. A indicação do primeiro da lista não é uma exigência legal, mas foi o praticado desde 2003 pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. Janot não compareceu à cerimônia. Por meio de sua assessoria ele informou à "Folha de S.Paulo" que não foi convidado. A assessoria de Dodge informou que o convite foi enviado por e-mail. Um vídeo com o momento em que Dino foi barrado pelos seguranças foi publicado pelo jornal "O Globo". Segundo o jornal, a gafe durou poucos minutos. Nicolao tentou entrar pelo acesso destinado à imprensa quando foi barrado. Os seguranças pediam uma identificação especial. Ainda segundo "O Globo", o acesso foi dado a Dino e às pessoas que o acompanhavam logo em seguida.A posse Dodge tomou posse no cargo nesta segunda-feira (18), em cerimônia com a presença do presidente Michel Temer (PMDB), os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia. Em seu discurso, Dodge afirmou que os brasileiros "não toleram" a corrupção e que é preciso "coragem" do Ministério Público. "O país passa por um momento de depuração", afirmou. "Os órgãos do sistema de administração de Justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto", disse.fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-not...-para-o-cargo.htm











ardoss em 18 Set 2017 - 17:23



anos | Abr 2006 | Mensagens: 907 | Craíbas - AL

Até sexta-feira o cara era Sub-Procurador Geral da República. E fazem isso, imagine com o povo!





Ademir em 18 Set 2017 - 17:27



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3594 | Paranavaí - PR

O quadrilhão age rápido!



Tá tudo dominado!





CRISPIM em 18 Set 2017 - 17:36 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7150 | Itajaí - SC

Estava sem convite e é praxe da segurança identificar o perfil do cidadão Dino.

Sei nenhum problema esta atitude da segurança, e o mesmo entrou.





