Dodge certamente revisará trapalhadas de Janot, diz Gilmar Mendes

ardoss em 18 Set 2017 - 18:22



anos | Abr 2006 | Mensagens: 907 | Craíbas - AL





fonte: Gilmar Mendes e Raquel Dodge durante a cerimônia de posse dela na PGR O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (18) que 'certamente' a nova procuradora-geral da República Raquel Dodge irá revisar procedimentos e a atuação em processos deixados por seu antecessor, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Desafeto declarado do antigo chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República), Mendes também afirmou que foram praticadas "trapalhadas" durante a gestão de Janot. Dodge tomou posse nesta segunda-feira, em evento na PGR, com a participação de ministros do STF, políticos e do presidente Michel Temer (PMDB). "Certamente haverá revisões. Não vou dar opinião sobre isso. Certamente a procuradora-geral vai fazer uma reanálise de todos os procedimentos que estão a sua disposição, de maneira natural ou provocada, para certamente evitar erros e equívocos que estavam se acumulando", afirmou Gilmar Mendes em entrevista a jornalistas num evento após a cerimônia de posse. O ministro também respondeu a uma pergunta sobre se a atuação de Janot teria "comprometido a credibilidade" do Judiciário. "Eu tenho a impressão de que ao fim e ao cabo nós tivemos muitos tumultos, muitos desacertos. Esses episódios últimos envolvendo a delação da JBS creio que mostram bem isso: umas certas, vamos chamar assim, trapalhadas, umas certas perplexidades que resultaram em ineficiência do próprio trabalho da Procuradoria-Geral da República", disse Mendes. A delação premiada de sete executivos da JBS, incluindo os donos Joesley e Wesley Batista, levou à apresentação de duas denúncias contra o presidente Temer e à abertura de um terceiro inquérito contra o presidente No último dia 4, Janot anunciou que abriu uma investigação para apurar se os delatores Joesley e Ricardo Saud haviam omitido crimes ao fecharem a delação. Uma das suspeitas é de que eles tenham escondido uma suposta atuação dupla do ex-procurador da República Marcello Miller, suspeito de ter auxiliado os delatores como advogado, enquanto estava ainda formalmente ligado à Procuradoria. Miller, que posteriormente deixou o cargo, nega qualquer atuação irregular. Ao oferecer a segunda denúncia contra Temer, Janot informou que havia decidido rescindir o acordo de colaboração de Joesley e Saud e retirar os benefícios dos delatores. A rescisão depende ainda de homologação pelo ministro do STF Edson Fachin, relator do caso. Um dos benefícios prometidos aos delatores, e criticado por investigados, foi a imunidade processual. Com base nessa imunidade, eles não seriam processados pelos crimes que delataram. Ao determinar a investigação sobre o acordo de delação, Janot também pediu a prisão de Joesley e Saud. Ambos estão presos preventivamente por ordem do ministro Edson Fachin.fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-not...gilmar-mendes.htm











Agora já acho que virou motivo de preocupação.





Ademir em 18 Set 2017 - 18:30



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3594 | Paranavaí - PR

Se Gilmar Mendes aprovas então....

















