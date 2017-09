Vencedora do Emmy, Handmaid's Tale será exibida no Paramount...

epois de um grande sucesso com o público e como série vencedora em diversas categorias na premiação Emmy, estamos muito contentes em anunciar que ‘The Handmaid’s Tale‘ será transmitida em breve pelo Paramount Channel!







Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, ‘The Handmaid’s Tale’ se passa em um momento pós atentado terrorista, no qual o Presidente dos Estados Unidos e uma grande parte dos outros políticos eleitos são mortos e uma facção católica toma o poder com o intuito declarado de restaurar a paz.







O grupo transforma o país na República de Gilead, instaurando um regime totalitário baseado nas leis do antigo testamento, retirando os direitos das minorias e das mulheres em especial. Em meio a isso tudo, Offred (Elisabeth Moss) é uma “handmaid”, ou seja, uma mulher cujo único fim é procriar para manter os níveis demográficos da população. Na sua terceira atribuição, ela é entregue ao Comandante, um oficial de alto escalão do regime, e a relação sai dos rumos planejados pelo sistema.







Indicada em 13 categorias no Emmy Awards, ‘The Handmaid’s Tale’ venceu oito prêmios incluindo ‘Melhor Série de Drama’, ‘Melhor Atriz Principal em Drama’ (Elisabeth Moss), ‘Melhor Atriz Coadjuvante em Drama’ (Ann Dowd), ‘Melhor Atriz Convidada em Série de Drama’ (Alexis Bledel), ‘Melhor Direção de Série Dramática’ (Reed Morano), ‘Melhor Roteiro para Série Dramática’ (Bruce Miller), ‘Melhor Design de Produção para uma Narrativa Contemporânea ou Programa de Fantasia’ e por último ‘Melhor Cinematografia em Série com uma única câmera’.

