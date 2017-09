Megapix lança campanha publicitária feita pelo próprio canal

O Megapix inovou em sua nova campanha – lançada no último dia 11 de setembro – com conceito e arte desenvolvidos in house, pela equipe de criação e branding do canal. Com diversas ações que visam aproximar os personagens da realidade do público, o Megapix traz Percy Jackson, Smurfette, Homem-Aranha e Katniss Everdeen, todos em notícias sensacionalistas.



“Com a internalização da equipe de criação e branding passamos a utilizar a metodologia do design thinking para propor soluções criativas a partir de feedbacks recebidos de todas as áreas do Megapix. Depois de algumas reuniões, chegamos ao conceito ‘O mundo dos filmes manda notícias’, que aproxima o público das personagens dos filmes, mostrando que eles podem ser gente como a gente” , conta Thatiana Carvalho – Chefe de Criação e Branding.



A campanha será veiculada em São Paulo, nas mídias digitais da Linha Amarela do metrô e CPTM; e no Rio de Janeiro, em bancas de jornal, busdoor, mobiliário urbano, metro, ônibus envelopado e VLT. Ainda seguindo o conceito de manchetes, matérias e destaques jornalísticos, o Megapix fechou uma parceria com as bancas de jornal que exibirão as peças da ação, e disponibilizarão exemplares do jornal Mega News, publicação desenvolvida pelo canal, com textos fictícios e imagens dos filmes em cartaz na programação.



“Nosso intuito é que a comunicação seja leve, divertida e funcione como uma válvula de escape no meio da correria diária”, conta Paulo Casari, gerente de Marketing do Megapix A veiculação se estenderá por todo mês de outubro para divulgar os filmes "Percy Jackson e o Mar de Monstros", "Os Smurfs 2", "O Espetacular Homem-Aranha" e a grande estreia de "Jogos Vorazes: A Esperança – O Final" , pela primeira vez na TV.