Executiva do PT abre processo para expulsão de Palocci

Larry.Tate em 18 Set 2017 - 23:10



anos | Out 2007 | Mensagens: 2246 | São Paulo - SP



Lula e Antonio Palocci, durante evento em Ribeirão Preto, em 2002



DE SÃO PAULO



18/09/2017 21h20



O Comando do PT de Ribeirão Preto decidiu abrir processo para expulsão do ex-ministro Antonio Palocci. Em reunião realizada nesta segunda-feira (18), foi unânime a decisão pela abertura de processo no conselho de ética do partido, que se reunirá ainda esta semana.



Embora já tenha chamado Palocci de preso político, o presidente do PT de Ribeirão Preto, Fernando Tremura, encaminhou seu voto pelo desligamento do ex-ministro, sob o argumento de que ele foi obrigado a mentir em troca de benefícios na operação Lava Jato.



Apesar da decisão, integrantes do comando partidário têm procurado parentes de Palocci para que ele tome a iniciativa de se desfiliar encerrando o debate interno. Mesmo contrariado com o depoimento de Palocci, Tremura diz que é com tristeza que conduz o processo de expulsão. "É um relacionamento antigo", disse Tremura, segundo quem "Palocci poderá se desfiliar a qualquer momento".



Segundo petistas, Tremura resistia à abertura de procedimento no conselho de ética. O presidente estadual do PT, ex-ministro Luiz Marinho, determinou, porém, prazo de dez dias para que o diretório municipal abrisse o processo. Do contrário, o comando estadual assumiria a tarefa. A decisão de Marinho aconteceu após uma reunião no instituto Lula.



Uma das preocupações no partido é com Dona Antonia, mãe de Palocci. Segundo petistas, Dona Toninha estaria muito abalada desde a prisão do filho, sendo obrigada inclusive a mudar de endereço. Militante partidária, ela tem se trancado em casa, ainda segundo relato de petistas.



Numa tentativa de se reerguer após o impacto do depoimento de Palocci ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu seus colaboradores na tarde desta segunda para organização de uma nova caravana.



Desta vez, em Minas Gerais. Em outubro, a comitiva deverá percorrer a região de Montes Claros, Murici, Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço, do Rio Doce e Região Metropolitana.



Larry.Tate em 18 Set 2017 - 23:14



anos | Out 2007 | Mensagens: 2246 | São Paulo - SP

Neste caso o PT é um partido coerente.



O Palocci quebrou o código da ética criminosa no partido e deve ser expulso.

Um criminoso petista não pode entregar o outro mesmo sob tortura, e como nem tortura houve e o Palocci abriu o bico deve ser mesmo expulso do partido.



Mas será que ele será sumariamente expulso ou terá direito de defesa?

















