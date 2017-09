Em vídeo, Meirelles pede oração pela economia

Você está lendo um tópico

Paulo Frank em 19 Set 2017 - 0:20



http://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-ne...;ocid=mailsignout Em um vídeo que circula em grupos de WhatsApp de políticos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pede uma oração pela economia. "Nunca houve uma recessão como essa. Nossa meta é fazer com que o país volte a ter emprego. Por isso, preciso contar com a colaboração de vocês. Me sinto à vontade falando com vocês porque temos os mesmos valores, a lei de Deus e dos homens. Preciso da oração de todos", disse o ministro.











Paulo Frank em 19 Set 2017 - 0:22



Esses Golpistas estão mesmo brincando de governar o país!!!!!!!!!! Sinceramente....Esses Golpistas estão mesmo brincando de governar o país!!!!!!!!!!

















