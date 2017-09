"O Céu é o Limite" tem melhor audiência desde sua estreia

O game show ' O Céu é o Limite ', apresentado por Marcelo de Carvalho na RedeTV! , tem conquistado ótimos índices de audiência para o canal. No último sábado (16) não foi diferente, já que o programa chegou a 3.5 pontos de pico, com média de 2.5 e share de 5.3%, repetindo os melhores números desde a estreia e conquistando o quarto lugar para a emissora no ranking de canais abertos segundo a Kantar/IBOPE.



Na data, o duo Anavitória e os humoristas Juliana Oliveira e Murilo Couto tiveram a missão de ajudar os participantes no jogo, respondendo perguntas de conhecimentos gerais em rodadas eliminatórias.



A edição de reprise do programa, que vai ao ar de domingo para segunda, também foi destaque de audiência. Com picos de 1.4 e share de 5.3%, a atração figurou em terceiro lugar durante 20 minutos não consecutivos entre os canais da TV aberta.