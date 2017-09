Matheus Furlan é o novo apresentador do Balanço Geral Manhã

Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, Matheus Furlan estreou como apresentador do Balanço Geral Manhã , telejornal exibido em São Paulo de segunda a sexta, das 6h às 7h30.



O jornalista iniciou a carreira no rádio, no interior paulista, e desde 2005 passou a trabalhar em TV. No ano passado, ingressou na Record Belém, atuando como repórter. Em agosto deste ano, tornou-se repórter do Cidade Alerta, em São Paulo, e apresentou a edição especial exibida aos sábados.