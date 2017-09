HBO recebe 29 prêmios no Primetime Emmy

A HBO recebeu 29 prêmios no 69º Primetime Emmy ®, sendo mais premiada do que qualquer outro canal ou plataforma pela 16ª vez consecutiva. Big Little Lies venceu na categoria Melhor Série Limitada, enquanto Last Week Tonight with John Oliver recebeu o prêmio de Melhor Talk Show ou Programa de Variedades. VEEP foi premiada na categoria Melhor Série de Comédia e Julia Louis Dreyfus recebeu o sexto Emmy® consecutivo pelo papel de Selina Meyer.



Confira a lista de prêmios da HBO no Emmy® 2017:



• 8 prêmios Emmy® para Big Little Lies , incluindo: Melhor Série Limitada; Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme (Nicole Kidman); Melhor Ator em Série Limitada ou Filme (Alexander Skarsgård); Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme (Laura Dern); Melhor Direção em Série Limitada, Filme ou Especial de Drama (Jean-Marc Vallée); Melhor Elenco em Minissérie, Filme ou Especial; Melhor Figurino em Série, Série Limitada ou Filme Contemporâneo; Melhor Supervisão Musical.



• 5 prêmios Emmy® para Veep , incluindo: Melhor Série de Comédia; Melhor Atriz em Série de Comédia (Julia Louis-Dreyfus); Melhor Elenco em Série de Comédia; Melhor Design de Produção para Programa de Narrativa (meia-hora ou menos); e Melhor Fotografia para Série de Câmera Única (meia-hora).



• 5 prêmios Emmy® para The Night Of , incluindo: Melhor Ator em Série Limitada ou Filme (Riz Ahmed); Melhor Fotografia para Série Limitada ou Filme; Melhor Edição de Fotografia para Série Limitada ou Filme de Câmera Única; Melhor Edição de Som para Série Limitada, Filme ou Especial; e Melhor Mixagem de Som para Série Limitada ou Filme.



• 5 prêmios Emmy® para Westworld , incluindo: Prêmio de Criatividade para Interatividade em Programa Roteirizado; Melhor Cabelo para Série de Câmera Única; Melhor Maquiagem para Série de Câmera Única (sem prostéticos); Mixagem de Som em Série de Comédia ou Drama (uma hora); Melhores Efeitos Visuais.



• 4 prêmios Emmy® para Last Week Tonight with John Oliver , incluindo: Melhor Talk Show e Variedades; Melhor Roteiro em Série de Variedades; Melhor Programa Interativo; Melhor Edição de Imagens em Programa de Variedades.



• 1 Emmy® para 2017 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony : Melhor Mixagem de Som para uma Série de Variedades ou Especial.





• 1 Emmy® para Once Upon a Sesame Street Christmas : Melhor Programa Infantil.