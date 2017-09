AT&T pode vender operações da DIRECTV e SKY na América Latina

A operadora de multisserviços SKY pode ganhar um novo dono no Brasil em breve. De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Reuters neste final de semana, a empresa AT&T , atual proprietária da SKY e DIRECTV na América Latina, estaria disposta a vender a maior parte das operações com o objetivo de reduzir a dívida que assumirá com a conclusão do acordo com a Time Warner.



A empresa estuda duas possibilidades de negócios. Uma em que vende as empresas de forma separada, em cada país, e outra em que todas as operações são negociadas em bloco. A única operação que seguiria sob o controle da AT&T seria a SKY México. No país a empresa atua também com telefonia móvel.



A AT&T acreditaria que a venda das operações facilitaria a aprovação da aquisição da Time Warner. Apenas Brasil e Estados Unidos ainda analisam o processo. Nos demais países a junção já foi aprovada, em alguns país com restrições e recomendações.



Entre os possíveis compradores estariam a Liberty Global, Telefónica e Millicom International Cellular.