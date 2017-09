Você está lendo um tópico

Série TOP 10: Jogos de tabuleiro, esquecidos no tempo....

Por favor, deixem suas opniões, e se desejarem, coloquem sua lista de jogos preferidos, se eu tiver tempo, voltamos com a série TOP 10 de vêz em quando... ainda mais no mês de São Cosme e São Damião! Oba!!!



Saudades! Vamos lá:



1- R.P.M. (Grow): Um jogo fantástico de corrida com cartas, queria comprar ele de novo, pois este era o que eu mais jogava por sua dificuldade e variedade de situações, muito bom, fica em 1º lugar!









2- Central de Jogos (Esrela): O próprio nome já diz, 10 jogos clássicos de tabuleiro, jogava muito principalmente o tal Xadrêz Chinês e Ludo!







3- Ladrões no bosque (Grow): Muito divertido... jogava muito!







4- Banco Imobiliário (Estrela): Exatamente esta versão da foto eu tinha....







5- Combate (Estrela): Este também eu treinei muito estratégia com ele... sensacional, tinha o mesmo da foto:







6- WAR II (Grow): Tinha este, na minha opnião muito melhor que o War 1.







7- Detetive (Estrela): esta versão abaixo:







8- Batalha Naval (Grow): Muito legal! Eu tinha o antigo que era meio de ação.











9- Scotlan Yard (Grow): Esse infelizmente joguei pouco pois perderam algumas peças e cartas... eu ia citar o Super Trunfo da Grow, mas caracteria jogo de cartas.







10- Xadrêz: Este não poderia deixar de citar, o clássico, pois damas eu jogava no Central de Jogos da estrela.







EXTRA: Não poderia deixar de citar o maravilhoso jogo de cartas fora da série TOP 10 (Jogos de tabuleiro) que se chamava Super Trunfo, abaixo as fotos dos que eu tive:















Deixem suas opniões, por favor.



Desejo sempre saúde, alegria e muita paz no lar sagrado de todos!

Namastê!

