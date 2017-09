Você está lendo um tópico

Série TOP 10: Especial Enya

Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, conhecida como Enya, (Gaoth Dobhair, 17 de maio de 1961) é uma cantora, instrumentista e compositora irlandesa. Enya é uma transliteração aproximada de como Eithne é pronunciado na língua irlandesa, a transliteração completa em inglês seria Enya Patricia Brennan.



Vou deixar aqui no especial de hoje, uma seleção de repertório atualizada ao especial que qpresentei dela na extinta Rádio Alvorada Fm RJ (95,7mhz) em 1994, no Domingo Especial Alvorada das 20h, tirando como referência meus 2 DVD´s dela.



Segue, "tá na ponta da agulha":



1- Evening Falls (1988 - legendado):











2- Exile - L.A. Story OST (1988):











3- Storms in Africa (1988):











4- Book of days (1991):











5- How Can I Keep From Singing (1991):











6- On my way home (1995):











7- Wild Child (2000):











8- Only Time (2004):











9- O Come, O Come, Emmanuel (2008):











10- Watermak (1988):











That's all folksl!





