Você está lendo um tópico

Papo Aberto

México registra forte tremor de magnitude 7,1 no aniversário do terremoto de 85

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 65 visitas.





mauro_directv em 19 Set 2017 - 18:32



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2570 | Foz do Iguaçu - PR

México registra forte tremor de magnitude 7,1 no aniversário do terremoto devastador de 1985

Epicentro foi ao sul da capital mexicana, que tem edifícios danificados e focos de incêndio.

19/09/2017 15h27 Atualizado há 5 minutos



Um forte tremor de terra abalou o México na tarde desta terça-feira (19). O Serviço Geológico dos EUA (USGS) detectou um terremoto de magnitude 7,1 com epicentro perto da cidade de Izucar de Matamoros, que fica ao sul da capital mexicana, às 15h14 (hora de Brasília). O prefeito de Puebla disse que há mortos.



Há relatos e imagens de construções desmoronadas ou danificadas em diversos lugares da Cidade do México. A Defesa Civil disse à agência Reuters que há pessoas presas e vários focos de incêndio.



O abalo ocorreu exatamente 32 anos depois do grande terremoto mexicano de 19 de setembro de 1985, que matou dezenas de milhares de pessoas. "Estou consternada, não consigo parar de chorar, é o mesmo pesadelo que em 1985", afirmou Georgina Sánchez, de 52 anos, em lágrimas, chorando em uma praça da cidade.



Por conta dessa data, antes do abalo verdadeiro desta tarde, a Secretaria de Proteção Civil mexicana realizou, pela manhã, uma simulação de um terremoto de magnitude 8.0, com epicentro em Guerrero.



O exercício teve início às 11 horas (13 horas em Brasília), pouco mais de duas horas antes do terremoto real, e marcou o aniversário do tremor de 1985. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que estava em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, decidiu imediatamente voltar a seu país.



Nas redes sociais, começam a aparecer danos na Cidade do México e em outras localidades, citando quedas de edificações.











https://g1.globo.com/mundo/noticia/tremor-e-sent...e-do-mexico.ghtml Epicentro foi ao sul da capital mexicana, que tem edifícios danificados e focos de incêndio.19/09/2017 15h27 Atualizado há 5 minutosUm forte tremor de terra abalou o México na tarde desta terça-feira (19). O Serviço Geológico dos EUA (USGS) detectou um terremoto de magnitude 7,1 com epicentro perto da cidade de Izucar de Matamoros, que fica ao sul da capital mexicana, às 15h14 (hora de Brasília). O prefeito de Puebla disse que há mortos.Há relatos e imagens de construções desmoronadas ou danificadas em diversos lugares da Cidade do México. A Defesa Civil disse à agência Reuters que há pessoas presas e vários focos de incêndio.O abalo ocorreu exatamente 32 anos depois do grande terremoto mexicano de 19 de setembro de 1985, que matou dezenas de milhares de pessoas. "Estou consternada, não consigo parar de chorar, é o mesmo pesadelo que em 1985", afirmou Georgina Sánchez, de 52 anos, em lágrimas, chorando em uma praça da cidade.Por conta dessa data, antes do abalo verdadeiro desta tarde, a Secretaria de Proteção Civil mexicana realizou, pela manhã, uma simulação de um terremoto de magnitude 8.0, com epicentro em Guerrero.O exercício teve início às 11 horas (13 horas em Brasília), pouco mais de duas horas antes do terremoto real, e marcou o aniversário do tremor de 1985. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que estava em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, decidiu imediatamente voltar a seu país.Nas redes sociais, começam a aparecer danos na Cidade do México e em outras localidades, citando quedas de edificações.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído