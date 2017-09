Cartoon exibe especial de "Meninas Super Poderosas" com a quarta integrante

Estrelinha é a irmã mais velha de Florzinha, Lindinha e Docinho. Ela está de volta à Townsville para aprender e conhecer todo o potencial de seus incríveis superpoderes – que incluem voar, teletransporte, telekinesis e superforça! Estrelinha fará sua estreia no Cartoon em um especial divido em cinco episódios: "As Meninas Superpoderosas: O Poder das Quatro" .



Muito antes de acidentalmente criar Florzinha, Lindinha e Docinho, o Professor Utônio criou a pequena Estrelinha, que incorporou todas as qualidade de suas "futuras" irmãs: a inteligência, a doçura e todo o poder. Após um misterioso desaparecimento, ela ficou perdida por anos. Agora, já adolescenta, Estrelinha está de volta e descobriu que tem três irmãs que são super-heroínas! Se reunindo como uma família, as quatro meninas vão trabalhar juntas para salvar o dia antes da hora de dormir.



O especial "Meninas Superpoderosas: O Poder das Quatro" vai ao ar no dia 19 de outubro , às 19h30 no Cartoon .