Amazon e FOX selam acordo para transmissão exclusiva de séries

A Amazon e a 20th Century Fox Television anunciaram um acordo internacional de conteúdo licenciado para trazer a série "This Is Us" , aclamada pela crítica, e a adaptação televisiva de "O Exorcista" para os assinantes do Amazon Prime Video em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, incluindo o Brasil.



A partir de setembro deste ano, o Amazon Prime Video irá inserir as temporadas de "This is Us" e "O Exorcista" para novos países após a transmissão local dos capítulos finais das temporadas. Isso marca o acordo internacional mais abrangente entre as duas empresas, tornando o serviço de streaming exclusivo para ambas as séries nos países selecionados.



"This Is Us" recebeu 11 nomeações para o Emmy e ganhou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática pela performance de Sterling K. Brown no papel de Randall Pearson – narra as crônicas da família Pearson através de décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) como jovens pais na década de 80 até seus filhos de 37 anos: Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) na busca por amor e realização nos dias atuais. Essa comédia dramática realista e vívida mostra como os eventos mais insignificantes de nossas vidas impactam em quem nos tornamos, e como as conexões que compartilhamos com os outros transcendem o tempo, a distância e até a morte. D



Mais de quatro décadas após o filme indicado ao Oscar, "O Exorcista" retorna como uma série de TV. "O Exorcista" é um denso suspense psicológico que mostra dois padres muito diferentes envolvidos no caso de uma terrível possessão demoníaca em uma família. O padre Tomas Ortega (Alfonso Herrera) é a nova cara da Igreja Católica: progressista, ambicioso e compassivo. Já o padre Marcus (Ben Daniels) é tudo o que o padre Tomas não é: rígido, implacável e completamente consumido por sua missão – constantemente em atrito com seu adversário na Igreja, padre Bennett (Kurt Egyiawan).



Entre os dois padres está a família Rance, que frequenta a paróquia de Tomas. Por fora, eles são uma família americana normal, mas não é bem assim na intimidade. A mãe, Angela (a vencedora do Oscar e do Globo de Ouro Geena Davis) implora pela ajuda do padre Tomas, colocando involuntariamente o ingênuo jovem sacerdote em curso de colisão com padre Marcus. Separadamente, cada um enfrenta uma tarefa praticamente impossível, mas juntos eles se tornam a única esperança dos Rance contra uma força do mal que tem se mobilizado há séculos. Alan Ruck, Brianne Howey e Hannah Kasulka também estão no elenco.