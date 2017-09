Você está lendo um tópico

Forte terremoto atinge capital do México. Saiba como acompanhar a cobertura das TVs locais

sismo alcançou uma intensidade de 7.1 graus e teve seu epicentro há cerca de 120 km da Cidade do México, capital do país.



Há pelo menos 44 edifícios danificados, entre eles uma escola. No momento de fechamento desta nota, já haviam totalizado 143 mortes nas regiões de Cidade do México, Puebla, Morelos, Edomex e Guerrero. Equipes de resgate devem trabalhar durante toda a noite na busca de possíveis sobreviventes.



Um pouco mais cedo, no final da manhã, aconteceu na Cidade do México uma simulação para casos de terremoto. Uma ação para recordar o fatídico sismo de 1985 que vitimou dezenas de milhares de pessoas (não há estatística definitiva, os números divergem entre 5 mil e 40 mil mortos).



O governo brasileiro não tem informações ainda de possíveis brasileiros entre as vítimas.



É possível acompanhar as notícias sobre a tragédia natural através de algumas emissoras latino americanas. Abaixo seguem alguns das emissões disponíveis:



















Clique no logo abaixo para assistir:



