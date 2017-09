Outubro: TNT Séries estreia duas séries argentinas

O canal de TV por assinatura TNT Séries estreia na quarta-feira, dia 25 de outubro, duas produções argentinas em sua grade de programação.



A partir das 22h30, serão exibidos episódios de " Um galo para Esculápio ". A série retrata a vida de um jovem que, por obra do destino, estará no meio de uma guerra entre piratas do asfalto, colocando à prova sua capacidade sobreviver a um mundo tão hostil como emocionante.



Logo em seguida, às 23h30, será a vez de acompanhar a série " A fragilidade dos corpos ". A produção conta a história de uma jornalista que se envolve na investigação sobre o suicídio de um maquinista de trem e se vê imersa em um mundo de máfia e marginalidade.