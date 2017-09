Você está lendo um tópico

Televisão

Jornalismo da Record TV promove mudanças de apresentadores

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 83 visitas.





Rafa! em 20 Set 2017 - 15:01



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2188 | São Paulo - SP

Jornalismo da Record TV promove mudanças de apresentadores



Nesta semana, o núcleo de jornalismo da Record TV anunciou mudanças em seus programas. Três apresentadores participam da dança das cadeiras realizada internamente pela emissora: Luiz Bacci, Matheus Furlan e Willian Travassos. As novidades promovidas começaram a valer na segunda-feira, 19.







O jornalista Matheus Furlan estreou no comando do telejornal ‘Balanço Geral Manhã’, exibido em São Paulo de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h30. Ao anunciar a novidade, a emissora reforçou as experiências do profissional que iniciou carreira no rádio, no interior paulista, e desde 2005 passou a trabalhar em TV.



Em 2016, Furlan ingressou na Record Belém, atuando como repórter. Em agosto deste ano, tornou-se repórter do ‘Cidade Alerta’, em São Paulo, e apresentou a edição especial exibida aos sábados.



A programação matinal do canal tem, ainda, outra novidade. Na grade da emissora de Edir Macedo, o ‘Balanço Geral’ é seguido do ‘SP no Ar’ – transmitido das 7h30 às 8h55 – e ambos estavam sendo apresentados pelo jornalista William Travassos. Agora, a Record TV informou que o profissional ficará apenas no ‘SP no Ar’, já que o outro programa foi assumido por Furlan.



Cidade Alerta



As mudanças nos jornalísticos da Record não param por aí: ainda na segunda-feira, 18, o jornalista Luiz Bacci foi oficializado como âncora do ‘Cidade Alerta’ – exibido das 16h45 às 18h15. O apresentador assume integralmente o telejornal, após a morte do titular Marcelo Rezende, que faleceu no sábado, 23, em decorrência de um câncer no pâncreas.



Bacci estava interinamente à frente do ‘Cidade Alerta’ desde maio deste ano. Na época, Rezende – que era considerado padrinho do ‘menino de ouro’ no jornalismo televisivo – havia sido afastado com objetivo de fazer tratamento contra o câncer.



Antes de assumir o programa policial da tarde na emissora, Bacci passou pelas apresentações do ‘Balanço Geral Manhã’ e do ‘SP no Ar’.



http://portal.comunique-se.com.br/jornalismo-da...e-apresentadores/ Nesta semana, o núcleo de jornalismo da Record TV anunciou mudanças em seus programas. Três apresentadores participam da dança das cadeiras realizada internamente pela emissora: Luiz Bacci, Matheus Furlan e Willian Travassos. As novidades promovidas começaram a valer na segunda-feira, 19.O jornalista Matheus Furlan estreou no comando do telejornal ‘Balanço Geral Manhã’, exibido em São Paulo de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h30. Ao anunciar a novidade, a emissora reforçou as experiências do profissional que iniciou carreira no rádio, no interior paulista, e desde 2005 passou a trabalhar em TV.Em 2016, Furlan ingressou na Record Belém, atuando como repórter. Em agosto deste ano, tornou-se repórter do ‘Cidade Alerta’, em São Paulo, e apresentou a edição especial exibida aos sábados.A programação matinal do canal tem, ainda, outra novidade. Na grade da emissora de Edir Macedo, o ‘Balanço Geral’ é seguido do ‘SP no Ar’ – transmitido das 7h30 às 8h55 – e ambos estavam sendo apresentados pelo jornalista William Travassos. Agora, a Record TV informou que o profissional ficará apenas no ‘SP no Ar’, já que o outro programa foi assumido por Furlan.Cidade AlertaAs mudanças nos jornalísticos da Record não param por aí: ainda na segunda-feira, 18, o jornalista Luiz Bacci foi oficializado como âncora do ‘Cidade Alerta’ – exibido das 16h45 às 18h15. O apresentador assume integralmente o telejornal, após a morte do titular Marcelo Rezende, que faleceu no sábado, 23, em decorrência de um câncer no pâncreas.Bacci estava interinamente à frente do ‘Cidade Alerta’ desde maio deste ano. Na época, Rezende – que era considerado padrinho do ‘menino de ouro’ no jornalismo televisivo – havia sido afastado com objetivo de fazer tratamento contra o câncer.Antes de assumir o programa policial da tarde na emissora, Bacci passou pelas apresentações do ‘Balanço Geral Manhã’ e do ‘SP no Ar’.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído