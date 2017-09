Você está lendo um tópico

Televisão

Sem Rezende, Record deve tirar “Cidade Alerta” do ar

quantum em 20 Set 2017 - 15:22



anos | Jan 2012 | Mensagens: 417 | São Paulo - SP



Sem Rezende, Record deve tirar “Cidade Alerta” do ar

19/09/2017 Rogério Frandoloso

Marcelo Rezende, apresentando o "Cidade Alerta" (Foto: Reprodução)Marcelo Rezende, apresentando o “Cidade Alerta” (Foto: Reprodução)

Não deve durar muito o policialesco “Cidade Alerta”. Apesar da boa audiência conquistada nos finais de tarde, a atração deve ser rifada da grade de programação da Record. Já havia tido o tempo reduzido anteriormente por conta das inúmeras mudanças da emissora.



De acordo com informações do site do jornalista Daniel Castro, essa é a ideia inicial dos diretores da emissora paulista e que vem sendo bastante debatida desde a doença do titular. Sem Marcelo Rezende, eles não enxergam nenhum motivo para continuar.



Luiz Bacci é quem vinha e vem cobrindo a ausência do titular do programa. O ‘Menino de Ouro’ era um dos preferidos de Rezende e sempre foi o substituto oficial do colega de emissora e amigo. Marcelo faleceu no último sábado, 16, após alguns meses lutando contra um câncer agressivo.



PEDIDO DE REZENDE



Marcelo Rezende, 65 anos, fez um pedido à Record enquanto lutou contra um câncer no pâncreas e intestino, descoberto em maio. E a emissora respeitou até o último momento.



A Record não preparou nada sobre Rezende até que a morte dele fosse confirmada, segundo informações obtidas pelo TV Foco. O pedido foi feito pelo jornalista e a emissora cumpriu, preparando material somente após ser confirmado seu falecimento.



Até a última sexta-feira (15), a Record adotou a medida e a direção proibiu todas as produções de pegar qualquer imagem relacionada ao apresentador do “Cidade Alerta” no arquivo da emissora. Por esse motivo, o “Hora do Faro” (que já estava gravado) não exibiu nada relacionado a Rezende, seguindo o que já estava programado.



JÁ ESPERAVAM O PIOR

Nos bastidores da Record, profissionais do canal já sabiam que o estado de saúde de Rezende tinha se complicado na tarde de sexta-feira, quando ele perdeu a consciência e foi entubado. No final daquela tarde, o jornalista piorou mais.



Marcelo Rezende faleceu às 17h45 do sábado (16), mas a Record anunciou somente às 19h12, num plantão comandado por Reinaldo Gottino dentro do “Cidade Alerta”, telejornal que Rezende comandou durante cinco anos.



djronanc em 20 Set 2017 - 16:08



anos | Ago 2009 | Mensagens: 137 | Araraquara - SP

coitado, que descanse em paz.

















