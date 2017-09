NOW prepara especial com saga Harry Potter e o mais recente "Animais Fantásticos e Onde Habitam

O NOW , plataforma de vídeo sob demanda da NET e Claro HDTV , preparou um especial mágico, com todos os filmes da saga Harry Potter e o spin-off Animais Fantásticos e Onde Habitam , com 50% de desconto.



Os fãs desse universo criado por J.K Rowling poderão reviver as aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne) por Nova Iorque e se encantar com os animais mais fantásticos do mundo, ao lado de Porpentina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) e Jacob Kowalski (Dan Fogler). Animais Fantásticos e Onde Habitam ainda conta com Colin Farrell, Ezra Miller, Jon Voight e Johnny Depp no elenco.



No especial também estão os oito filmes protagonizados por Harry Potter (Daniel Radcliffe), um garoto que desde muito pequeno enfrenta um dos bruxos mais cruéis da história: Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Ao lado de seus melhores amigos, Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint), Potter luta para salvar a comunidade bruxa e suas próprias vidas.



O Especial Harry Potter é uma oportunidade mágica para quem gosta de uma boa história com paisagens de lindas e excelentes efeitos especiais, mas ainda não conseguiu assistir aos filmes do bruxinho mais amado do planeta. Para acessar basta ir em Cinema > Especial Harry Potter.