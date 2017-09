NCIS: New Orleans e NCIS se unem em dois episódios inéditos

O canal A&E exibe no dia 30 de setembro, a partir das 21h35, um crossover inédito entre as séries NCIS: New Orleans e NCIS . Serão exibidos dois episódios especiais, em sequência, em que as equipes se unem para realizar uma missão em conjunto.



NCIS: New Orleans acompanha a rotina de agentes especiais do departamento do Serviço de Investigações Criminais e Navais enquanto desvendam crimes relacionados à militares, em uma das cidades mais festivas dos Estados Unidos. A diversidade cultural de New Orleans é um dos diferenciais da produção, também repleta de ação.



Quem lidera os investigadores é o agente especial Dwayne Pride (Scott Bakula, de Behind the Candelabra e Looking), um nativo da cidade determinado a fazer o que é correto. Seus parceiros são os agentes especiais Christopher Lasalle (Lucas Black), que brinca o tempo todo, mas também trabalha pesado, e Meredith ‘Merry’ Brody (Zoe McLellan), uma interrogadora carismática e durona, que veio do departamento de Great Lakers em busca de um recomeço. Dando suporte a eles, está a médica legista Dr. Loretta Wade (CCH Pounder), tão excêntrica quanto esperta. A colorida e turística cidade de New Orleans é um imã para pessoas que estão em busca de diversão e, quando os excessos são seguidos de problemas, o time de Pride entra em ação.