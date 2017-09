Maioria do STF vota para que 2ª denúncia contra Temer vá à Câmara.

Você está lendo um tópico

fonte: O Julgamento foi suspenso depois de 8 ministros terem votado. Nesse momento o placar mostra 7x1 (peculiaridade) a favor de que a denúncia seja enviada à Câmara dos Deputados. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou a favor do pedido da defesa do presidente Temer que queria que a denúncia fosse devolvida à Procuradoria Geral da República.fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-not...nto-temer-stf.htm























