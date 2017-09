Novos canais teste na NET / Claro

Você está lendo um tópico

Ricardo em 20 Set 2017 - 23:03 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5748 | Monterrey - México

Pessoal,



Seguem em teste na NET (e talvez na Claro) novos canais.



No momento há:



TBS HD

TV Rá Tim Bum HD



Outros canais que já apareceram:



Primebox HD

Musicbox HD

















Guilherme 04 em 20 Set 2017 - 23:25



anos | Jul 2017 | Mensagens: 49 | Rio de Janeiro - RJ

Já era hora do TBS HD, mas infelizmente nada de ESPN Extra até o momento





mauro_directv em 20 Set 2017 - 23:35



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2574 | Foz do Iguaçu - PR





Clube NET HD - HT Fórum Boomerang HD também estaria em teste na NET.

















