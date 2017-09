Outubro: Confira as principais estreias do mês no FOX Premium 2

Na quarta-feira, 11 de outubro, às 22h, na mesma noite de sua estreia nos EUA, o canal FOX Premium 2 estreia de forma exclusiva a nova temporada de " Chance ", estrelada pelo renomado ator, músico e comediante inglês Hugh Laurie.



Baseada no romance de Kem Nunn, a série " Chance " é um thriller psicológico provocativo que gira em torno da vida de Eldon Chance (Laurie), um neuropsiquiatra forense que está imerso em um mundo de corrupção policial, obsessão sexual, doenças mentais e violência. Depois de um caso de amor com uma paciente de possivel distúrbio de personalidade múltipla, Chance deve se cuidar do ex marido da amante, um detetive de homicídio abusivo e ciumento interpretado por Paul Adelstein.



Outra estreia do mês é a chegada da primeira parte da oitava temporada de " The Walking Dead " que chega ao Brasil no domingo 22 de outubro, às 23h30, com estreia exclusiva no FOX Premium 2 (áudio original, com legenda e sem intervalo comercial) na mesma noite que nos EUA.



O episódio de estreia da nova temporada, marca o 100º episódio da série. Como nas temporadas anteriores, a oitava temporada do show inclui 16 episódios e será apresentado em duas partes, com os primeiros oito episódios iniciando no dia 22 de outubro e os oito restantes em fevereiro de 2018.