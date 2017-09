Outubro: The Walking Dead e The Gifted estreiam no canal FOX

O canal de televisão por assinatura FOX preparou duas grandes estreias para o mês de outubro em sua grade de programação.



Produzida em parceria com a Marvel Television e ambientada no universo X-Men, na terça, 03 de outubro, a FOX apresenta no Brasil uma das séries mais esperadas, dos produtores executivos Bryan Singer e Matt Nix: “ The Gifted ”.



Composta por 13 episódios de uma hora, a série conta a história de um casal dos subúrbios, que tem sua vida pacata transformada quando descobre que seus filhos possuem poderes mutantes. Reed (Stephen Moyer) e Caitlin Strucker (Amy Acker), são pais típicos de classe média que lutam para manter sua família. Quando seus filhos adolescentes, Lauren (Natalie Alyn Lind) e Andy (Percy Hynes White), se vêem envolvidos em um incidente na escola, que revela que são mutantes, Reed e Caitlin terão que fazer tudo que está ao seu alcance para protegê-los.



Outro destaque do mês é a estreia da oitava temporada de "The Walking Dead" no domingo 22 de outubro, às 23h30, com estreia exclusiva na FOX (áudio original com legenda) . Os novos episódios também serão exibidos as segundas na FOX (dublado), às 23h15.



O episódio de estreia da nova temporada, marca o 100º episódio da série. Como nas temporadas anteriores, a oitava temporada do show inclui 16 episódios e será apresentado em duas partes, com os primeiros oito episódios iniciando no dia 22 de outubro e os oito restantes em fevereiro de 2018.