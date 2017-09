Outubro: Canal FOX passa a contar com bloco de programação infantil

O canal de televisão por assinatura FOX passa a contar com um bloco de programação infantil a partir do sábado, dia 7 de outubro, às 7h30, com a estreia da faixa " Nat Geo Kids ".



O canal ainda não informou quais animações farão parte do novo bloco, mas a faixa funcionará como uma janela de divulgação do novo canal infantil Nat Geo Kids que estreia no país no próximo dia 3 de outubro e contará com animações como “ As Aventuras de Blinky Bill ”, com o coala Blinky e seu amigo lagarto Jacko; “Ready Jet Go! ”, onde três amigos embarcam em grandes aventuras para explorar o sistema solar; “ As escolhas de Chuck ”, no qual um garoto de 10 anos escolhe uma aventura diferente em cada episódio; e “ Laboratório Secreto de Thomas Edison ”, um grupo de crianças trabalha com uma equipe e a imagem holográfica de Edison e seu robô de confiança, o Von Bolt.



A garotada terá ainda no mês de outubro uma maratona especial na quinta-feira, dia 12 de outubro, com a exibição ao longo do dia de diversos filmes que fazem a alegria das crianças e pequenos jovens, tais como O Gato (8h15), Nanny McPhee e as Lições Mágicas (9h30), Vovó...Zona 2 (18h15), entre outros. O especial tem início às 8h15 e termina no início da manhã do dia 13 de outubro.