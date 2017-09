Outubro: Confira as principais estreias do mês no canal MAX

O canal de televisão por assinatura MAX preparou grandes estreias para o mês de outubro em sua grade de programação.



As novidades começam no domingo, dia 1º de outubro, às 21h, com a exibição do longa argentino " Inseparáveis " (2016). Um rico empresário se tornou tetraplégico devido a um acidente e está procurando por um novo assistente terapêutico. Apesar de conhecer pessoas muito qualificadas, ele decide contratar o assistente de seu jardineiro, ainda que as pessoas mais próximas a ele desaprovem sua escolha. Incrivelmente, uma amizade entre os dois começa a brotar.



A produção original " O Mago das Mentiras " (2017) estreia no domingo, dia 8 de outubro, às 21h. O enredo gira em torno de Bernard Madoff, um ex-consultor financeiro norte-americano que criou uma das maiores empresas de investimentos de Wall Street. Condenado por fraude, ele foi responsável por uma sofisticada operação, nomeada Esquema Ponzi, que é considerada a maior fraude financeira da história dos EUA.



Na terça-feira, dia 10, às 23h, o canal exibe o documentário original " O Ataque à Maratona de Boston " (2016). Documentário que relata a dramática história do ataque terrorista na maratona de Boston em abril de 2013, através das experiências de pessoas cujas vidas foram afetadas. O filme conta com vídeos de câmeras de segurança, entrevistas exclusivas com sobreviventes e familiares, com oficiais, investigadores e repórteres do The Boston Globe, que ganharam o prêmio Pulitzer pela cobertura do ataque.



O documentário original " Cuidado com o Slenderman " é destaque na terça, dia 17, às 23h. Nos anos 2000, um concurso na Internet encoraja pessoas a criarem um monstro fictício. Assim nasce o Slenderman, homem altíssimo, de braços longos e tentáculos nas costas. Ele não tem rosto, não fala uma palavra sequer, mas ataca criancinhas. Em 2014, uma história real desafia a ficção: duas garotas de doze anos de idade acreditam que o Slenderman pode ameaçar suas famílias caso elas não matem uma colega de sala. As duas entram numa floresta e esfaqueiam a amiga dezenas de vezes, antes de deixá-la para morrer. O documentário investiga a história particular das agressoras e o poder das lendas da Internet entre os adolescentes e pré-adolescentes.



O suspense " Elle " é o destaque do dia 21, a partir das 21h. Michèle (Isabelle Huppert) é a executiva-chefe de uma empresa de videogames, a qual administra do mesmo jeito que administra sua vida amorosa e sentimental: com mão de ferro, organizando tudo de maneira precisa e ordenada. Sua rotina é quebrada quando ela é atacada por um desconhecido, dentro de sua própria casa. No entanto, ela decide não deixar que isso a abale. O problema é que o agressor misterioso ainda não desistiu dela.



No dia 23 de outubro, às 23h, o canal exibe o documentário " Glickman ". Depois de não conseguir representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Berlin de 1936, Marty Glickman, um atleta judeu americano, se tornou o pioneiro e mais influente locutor esportivo da história.



Fechando o mês, no dia 31, a partir das 23h, o canal exibe a produção " Abra seus olhos ". Documentário original HBO que relata a extraordinária jornada de Manisara e Dunga, um casal de idosos das remotas montanhas do Himalaia no Nepal, para se submeterem a uma cirurgia que lhes devolveria a visão. Dirigido por Taylor Bodsky, Abra Seus Olhos foi filmado ao longo de três dias e usa a deslumbrante paisagem do Himalaia de fundo.