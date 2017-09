Você está lendo um tópico

MPF dá parecer favorável a Lula em recurso que pede a suspeição de Moro

Antonio Venicio em 21 Set 2017 - 14:08



anos | Set 2017 | Mensagens: 4 | São José dos Campos - SP





O caso chegou à instância superior após o recurso ter sido negado pelo próprio Moro e também pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre. Agora, o pedido da defesa está no STJ, que por meio do ministro relator Felix Fischer, da 5ª Turma, vai declarar se o magistrado de Curitiba agiu de forma parcial.



A defesa de Lula elencou nove motivos para pedir a suspeição do juiz de Curitiba, entre eles, o uso de linguagem que poderia indicar certeza de condenação ainda no recebimento da denúncia e um vídeo divulgado onde Moro aparece com os procuradores da força-tarefa da Lava Jato.



O parecer foi dado pela subprocuradora-geral da República Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre e juntado no agravo no STJ na última segunda-feira (18). No documento, a subprocuradora votou pelo conhecimento e provimento do agravo feito pela defesa.



Lula foi condenado em julho passado a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sergio Moro, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter supostamente aceitado propina da OAS, na forma de um tríplex reformado, em troca de contratos da empreiteira com a Petrobras.



O recurso é mais um embate entre os advogados de Lula e o juiz Sergio Moro. Em interrogatório na semana passada, Lula chegou a perguntar ao magistrado se ele "seria julgado por um juiz imparcial". Moro respondeu: "Não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim. Mas de todo modo, sim."



Lula foi ouvido na ação em que responde pela acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo a suposta compra de um apartamento vizinho ao onde mora, em São Bernardo do Campo, e doação de um terreno, ambos pela Odebrecht, em troca de contratos com a Odebrecht.





Antonio Venicio em 21 Set 2017 - 14:10



anos | Set 2017 | Mensagens: 4 | São José dos Campos - SP

Palhaçada isso





Antonio Venicio em 21 Set 2017 - 14:13



anos | Set 2017 | Mensagens: 4 | São José dos Campos - SP

Eu ainda tenho esperança de ver esse verme apodrecer na cadeia.

















