Vai Que Cola e Lady Night estreiam primeiro no Multishow Play

A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, o público já pode conferir os cinco primeiros episódios inéditos da quinta temporada de “ Vai Que Cola ”, com exclusividade no Multishow Play e no VOD das operadoras de TV por assinatura. A estreia na programação linear acontece no dia 02 de outubro, a partir das 21h15.



Já no dia 05 de outubro é a vez dos cinco primeiros episódios da segunda temporada de “ Lady Night ”, com Tatá Werneck, estarem disponíveis nas plataformas. O late night show entra na grade do Multishow no dia 09, às 23h.



Foto: Juliana Coutinho / Multishow