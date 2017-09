Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Netflix muda contexto, faz piada política em legenda e público reclama

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 211 visitas.





Vcfaz em 21 Set 2017 - 15:11 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25012 | Redação

Está disponível no serviço de vídeo sob demanda Netflix o especial cômico " Jerry Before Seinfeld ". A proposta do especial é levar o comediante Jerry Seinfeld de volta ao clube onde começou sua carreira nos anos 70, mesclando piadas icônicas e casos de família.



No entanto, um detalhe começou a chamar a atenção do público brasileiro. O jornalista e crítico de cinema Pablo Villaça foi um dos primeiros a perceber e questionar nas redes sociais uma estratégia adotada pelo serviço para traduzir algumas das piadas utilizadas. Outras pessoas também usaram as redes sociais para reclamar ou mostrar como a mesma situação foi traduzida em outros idiomas.



A polêmica ocorre por volta dos 6 minutos, quando o comediante começa a contar que canhotos normalmente não gostam quando a palavra " esquerda " é usada com sentindo negativo. Em determinado momento, Seinfeld usa a seguinte frase:



" - What we are having for dinner?

- Leftovers "



Em tradução literal seria:



" - O que temos para o jantar?

- As sobras "



A palavra " leftovers " é formada pelo radical " left " que significa " esquerdo " em inglês, mas complementada com "overs" dá sentido de sobras ou restos. Podendo ser visto como um emprego negativo para a palavra. Esta era supostamente a intenção da piada de Seinfeld.



Nas legendas em português do Brasil, a Netflix decidiu mudar o contexto da frase e traduzir com uma piada política. A mesma frase foi traduzida assim:



" - O que ele é?

- De esquerda "



Ao fazer esta tradução é tendo por base o contexto original, a Netflix passou a ideia que toda pessoa com posicionamento político "a esquerda" teria uma conotação negativa , pejorativa. Fazer tradução nem sempre é fácil e rápido. Muitas vezes, o tradutor precisa alterar significativamente o que fora dito, para manter a ideia e uma possível correspondência no idioma novo.



Em português de Portugal, a solução adotada foi diversa. De acordo com o comentário de um usuário, o serviço traduziu a mesma frase com " Ele é canhoto com os talheres ".



Uma solução para manter o contexto dar algum sentido em português brasileiro foi apontado por outro leitor como " O que ele é? - Um zero à esquerda ".



No México, a legenda em espanhol simplesmente ignorou a piada. Nenhuma tentativa de tradução foi realizada. Apenas saltaram da piada anterior para a seguinte, sem cerimônia.



E você, o que achou da tradução da Netflix?











mauro_directv em 21 Set 2017 - 15:44



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2579 | Foz do Iguaçu - PR

Ser de esquerda tem uma conotação negativa mesmo, como ser comunista comedor de criancinhas.



A verdade é que o Seinfeld falou muito rápido e nem consegui ler essa parte. Se não fosse essa reportagem, nem saberia desses mimimis.





xoto em 21 Set 2017 - 16:11



anos | Out 2003 | Mensagens: 671 | Ilhéus - BA

mimimis





Essa semana ouvi uma piada do tipo:



- What's his name?

- Bob

- hummm. I dont trust in people that you can spell his name from back to front.

- like mom?

- yes!





Eles usaram na legenda BOB e ARARA.

Perdeu totalmetne o sendido da piada.

Confirar no que diz uma arara?



Daí eu gosto de ouvir os originais!





South park tem muita piada eles fazem trocadinhos com os nomes e que na legenda ou na dublagem não tem sentido nenhum...

parece simplismente baboseira sem sentido.





mauro_directv em 21 Set 2017 - 16:12



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2579 | Foz do Iguaçu - PR

E por falar em polêmica:



Ao achar um pênis escondido, Netflix tira do ar episódio de uma animação para crianças

por Ariel Souza em 20/09/2017



A Netflix removeu um episódio da animação voltada para crianças Maya the Bee após diversos pais reclamarem sobre a atração. Em uma das cenas, os pais alegaram ter visto o desenho de um pênis em uma parte do cenário.



Tudo começou quando uma mãe expressou sua raiva através do Facebook, assim que viu a imagem enquanto assistia ao episódio 35 com seu filho. No vídeo que esta mãe postou, ela explicou que não havia razão uma criança ser exposta a uma imagem como essa.







A Netflix não comentou o caso, mas desde então tirou o episódio do ar.



Claro que isso não é novo e não é a primeira vez que ocorre com uma atração para crianças. No entanto, é a primeira vez que acontece com uma obra original da Netflix. As animações da Disney são conhecidas por esconderem imagens inapropriadas e é possível encontrar diversos exemplos pela internet. Tudo leva a crer que a Netflix vai remover a imagem do episódio e lançá-lo novamente.



Maya the Bee é baseado em The Adventures of Maya the Bee, um famoso livro para crianças alemão. A obra também virou histórias em quadrinhos, um filme em 1924 e um anime em 1975. Até agora foram lançados 39 episódios pela Netflix.



http://www.comboinfinito.com.br/principal/netfl...-penis-escondido/ por Ariel Souza em 20/09/2017A Netflix removeu um episódio da animação voltada para crianças Maya the Bee após diversos pais reclamarem sobre a atração. Em uma das cenas, os pais alegaram ter visto o desenho de um pênis em uma parte do cenário.Tudo começou quando uma mãe expressou sua raiva através do Facebook, assim que viu a imagem enquanto assistia ao episódio 35 com seu filho. No vídeo que esta mãe postou, ela explicou que não havia razão uma criança ser exposta a uma imagem como essa.A Netflix não comentou o caso, mas desde então tirou o episódio do ar.Claro que isso não é novo e não é a primeira vez que ocorre com uma atração para crianças. No entanto, é a primeira vez que acontece com uma obra original da Netflix. As animações da Disney são conhecidas por esconderem imagens inapropriadas e é possível encontrar diversos exemplos pela internet. Tudo leva a crer que a Netflix vai remover a imagem do episódio e lançá-lo novamente.Maya the Bee é baseado em The Adventures of Maya the Bee, um famoso livro para crianças alemão. A obra também virou histórias em quadrinhos, um filme em 1924 e um anime em 1975. Até agora foram lançados 39 episódios pela Netflix.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído