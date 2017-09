Drama "Mãe!" é um dos grandes destaques do cinema nesta semana

O drama " Mãe! " é um dos grandes destaques que chegam às principais salas de cinema do país nesta quinta-feira, dia 21 de setembro.



Uma história sobre um casal cujo relacionamento é testado quando convidados inesperados chegam à casa deles, perturbando sua existência tranquila.



A produção conta com Darren Aronofsky na direção. No elenco estão Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer e outros.











O suspense " O assassino - O primeiro alvo " também chega à telona. Stan Hurley, veterano da Guerra Fria, recebe a tarefa de treinar um ex-soldado das forças especiais abalado psicologicamente em decorrência da morte de sua noiva.











Halle Berry tem uma ótima atuação em " O sequestro ". Uma mulher que tem seu filho sequestrado um parque local embarca numa corrida contra o tempo para resgatá-lo.











Gosta de reality shows? " Esta é sua morte - O show " pode te interessar. O apresentador de um game show decide quebrar as barreiras ao colocar no ar um novo show no qual os concorrentes arriscam suas vidas pela chance de ganhar dinheiro. Adam só ficará satisfeito se seu reality show for o número um no ranking da audiência, e ele não vai parar por nada para se certificar de que ele chega lá. Mesmo que isso signifique perder sua humanidade.











Em " Rodin " o público confere a história do romance do famoso escultor francês com Camille Claudel.











O cinema brasileiro apresenta " Pendular ". Em um galpão abandonado, um casal de artistas contemporâneos observa a arte, a performance e sua intimidade se misturarem. A partir de sequentes contradições, eles vão aos poucos perdendo sua capacidade de distinguir o que faz parte dos seus projetos artísticos e o que é apenas sua relação amorosa, chegando a criar um conflito com seu passado.











"A garota do armário" é uma comédia francesa que mostra como mundo de Anouk, uma menina de 14 anos, vira de cabeça para baixo quando ela descobre que sua mãe está explorando as pessoas em seu trabalho.











Fechando as estreias está a comédia nacional " Divórcio ". Um casal se ama profundamente mas, em razão de um mal entendido, se separa e vai ao limite para tentar se destruir.